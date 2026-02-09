Обявиха състава на журито и на менторите в 13-ото издание на Рекламна академия

Едни от най-утвърдените професионалисти в рекламата, маркетинга и медиите ще обучават и оценяват участниците на предстоящото 13-о издание на образователния формат „Рекламна академия“. Организаторите - Нов български университет (НБУ), Българска асоциация на рекламодателите (БАР) и Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) - обявиха състава на журито и на менторите.



Тази година „Рекламна академия 2026“ ще се проведе в рамките на пет дни – от 16 до 20 февруари 2026 г. в Нов български университет. Форматът свързва академичното образование с практиката на бизнеса и дава възможност на студентите да представят свои решения на реални комуникационни казуси. Под мотото „Практиката е най-добрият учител“, организаторите ще разпределят общо 200 студенти в 20 отбора от по 10 души.



Всеки отбор ще бъде напътстван от трима ментори, а журито ще оценява проектите по критерии, които отразяват актуалните тенденции в рекламната и маркетинговата индустрия, с фокус върху стратегията, креативността и приложимостта на предложените решения.



39 ментори ще подкрепят участниците, като предоставят ценни насоки и експертиза в процеса на работа. Казусите ще бъдат от различни сектори - безалкохолни напитки, бира, лекарства без рецепта, ритейл, телекомуникации и храни.



За първи път тази година журито е съставено изцяло от ментори от предходни издания на „Рекламна академия“. Този подход затваря образователния кръг и прави финалната оценка още по-прецизна, тъй като стъпва на реалния опит на специалистите в работата по студентските проекти. На 13-ото издание на Академията ще журират Александър Братимиров – Partner & Creative Director в Human, Ангела Ангелова – Content & Social Media Manager във Vivacom България, Боби Петров – Group Creative & Strategy Director в All Channels Group, Димитър Стаматов – Global Brand Manager в Unicoms Switzerland GmbH, Желез Атанасов – Strategic Planning Director и партньор в Noble, Плутархос Маридакис – Managing Director и собственик на Standpoint Media, Теодора Русева-Найденова – Brand Manager NESCAFÉ за Югоизточна Европа, и Христина Вучева – Marketing Director в DEVIN.

