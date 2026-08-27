София, горещите вълни и градският топлинен остров

Как климатът влияе върху здравето ни - KyoLink Bulgaria представя резултатите от първата „Прохладна разходка София 2026“

Източник: Photo credit: Ivan Shishiev and Fondation KyoLink Bulgaria



Август почти в края, следобед - между 15.00 и 20.00 ч. Експерти и доброволци минават по два много различни маршрута в централна София – зелен коридор по Перловска река, с повече дървета и сянка, и градски коридор по бул. „Васил Левски“, с плътно застрояване и ограничена растителност. Те измерват температура и влажност на въздуха и оценяват топлинния комфорт.



Тече „Прохладна разходка София 2026“ – теренен експеримент, организиран за първи път от KyoLink Bulgaria, съвместно със Столична община и в партньорство с Фондация „Колективът“.

KyoLink Bulgaria осигурява специализираното оборудване и експертизата за експеримента. Фондацията работи за свързването на японския научен и технологичен опит с нуждите на българските градове, като адаптира доказани японски методологии и интелигентни решения за климатична адаптация и градска устойчивост към местните условия.



Целта на „Прохладна разходка София 2026“ е да се измери и научно оцени как зеленината, сянката и характеристиките на градската среда влияят върху топлинния комфорт на хората. Събраните данни ще подпомогнат разработването на термично безопасни зелени коридори и практически решения за адаптацията на София към екстремните горещини.



Важен акцент е и фокусът върху потенциала на градските реки и зелената и синята инфраструктура като важна част от изграждането на по-здравословна, прохладна и устойчива София.

Фондация KyoLink Bulgaria ще представи резултатите от „Прохладна разходка София 2026“ на 29 август по време на фестивала „Реките на София“ в Южния парк. Началният час на презентацията „Реки и градски климат – как влияят на здравето ни?“ е 18.00 часа на Тиха сцена. Лектор ще бъде д-р инж. Лидия Витанова, директор и съосновател на KyoLink Bulgaria и експерт по градски климат, числено моделиране и климатична устойчивост.

Акцентът ще бъде върху влиянието на градския климат върху здравето и топлинния комфорт на хората, както и върху ролята на градските реки и зелената инфраструктура за намаляване на топлинното натоварване и адаптацията на София към горещите вълни и ефекта на градския топлинен остров.

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