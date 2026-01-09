Фибрите - най-новата хранителна мания

Чревното здраве се оказва новият тренд, с който трябва да се съобразяват хранителните компании

Една от водещите хранителни тенденции тази година е изправена пред сериозна конкуренция. Протеинът плени потребителите и хранителните компании през 2025 г., но фибрите все повече завладяват сцената, тъй като хората поставят все по-голям акцент върху насърчаването на чревното здраве.



„Фибрите най-накрая попадат в светлината на прожекторите, което е чудесно нещо, защото това е хранително вещество, от което хората се нуждаят“, каза Стефани Матучи, главен стратег в компанията за хранителни изследвания Mintel пред CNBC.



В момента 90% от жените и 97% от мъжете в САЩ не отговарят на дневните си нужди от фибри, допълва Матучи. За повечето американци този препоръчителен диапазон обикновено е някъде между 25 грама и 38 грама фибри на ден.



Но все повече хора започват да наваксват това изоставане. Според Матучи, 22% от потребителите в САЩ заявяват, че високото съдържание на фибри е един от трите им най-важни фактора при пазаруване на храна - в сравнение с едва 17% през 2021 г.



Компаниите на Уолстрийт също вземат това предвид. По време на телефонен разговор с анализатори през октомври, главният изпълнителен директор на PepsiCo, Рамон Лагуарта, заяви, че фибрите се очертават на преден план в продуктовите цели на компанията за 2026г.



„Мисля, че фибрите ще бъдат следващият протеин“, каза Лагуарта. „Потребителите започват да разбират, че фибрите са нещо, от което се нуждаят. “



През февруари компанията прави още една крачка напред и планира да пусне Smartfood Fiber Pop, съдържащ шест грама фибри на порция, и SunChips Fiber, включващ варианти на фибри като пълнозърнести храни и черен боб, каза пред CNBC главният научен директор на Pepsi, Тара Глазгоу.



И има причина компаниите да разширяват предлагането си в тази посока. В своя доклад за тенденциите за 2026 г. изследователската фирма Datassential установи, че фибрите са на път да бъдат „следващата голяма здравна тенденция след протеините“.



54% от анкетираните от фирмата потребители казват, че се интересуват от храни и напитки с високо съдържание на фибри. Този брой е дори по-висок - достигайки 60% - сред членовете на поколение Z, които са пионери в тенденцията „fibermaxxing“ в социалните медии.



А 42% от потребителите казват, че вярват, че атрибутът „високо съдържание на фибри“ на етикета за хранителна стойност на всеки хранителен продукт или напитка е важен за определянето на този продукт като „здравословен“, според Datassential.



Именно този импулс е довел до това фибрите да станат една от водещите тенденции на Whole Foods Market за 2026 г.



Манията по здравето на червата



Наблюдението на приема на фибри не е ново, отбелязват експертите, но често се свързва с възрастните хора, които се нуждаят от тях по здравословни причини с напредване на възрастта. Но промяната се забелязва, тъй като потребителите от всички възрасти започнаха да наблягат повече на насърчаването на здравето на червата и храносмилателната система – и фибрите попаднаха в светлината на прожекторите.



Акцентът върху разнообразието от прием на фибри и намирането им в ежедневните пълноценни храни, а не чрез добавки или прахове, е част от това, което им позволява да намерят популярност и да се приведат в съответствие със съвременната култура, според Анджела Салас, старши диетолог в Калифорнийския университет в Дейвис.



Двата вида фибри - разтворими и неразтворими - работят заедно, за да поддържат хората сити за по-дълго време, да подобрят храносмилането и да понижат кръвното налягане и холестерола, добавя Салас. В някои отношения фибрите биха могли да имитират ефектите на лекарствата за отслабване, защото отнема повече време за разграждане на храната и следователно остават в стомаха за по-дълго време, каза тя, което може да е фактор за скорошната им популярност.



И все пак, Кейт Пелетие, регистриран диетолог в Университета на Мичиган, смята, че е важно да се отбележи, че фибрите не са достатъчни като алтернатива на GLP-1 лекарствата и балансираната чиния е най-добрият начин да останем здрави.



Пелетие каза, че използването на фибри като „чистач на улици“ за тялото вероятно е една от причините те да бъдат отново изведени в светлината на прожекторите.



„Наблюдава се наистина голяма промяна към по-естествени растения, вместо да се приемат добавки или протеинов прах“, каза Пелетие. „Можем да се възползваме от фибрите, като помислим за добавяне на повече здравословни храни към диетата си, за разлика от типичната хранителна култура, която се фокусира върху премахването на X, Y или Z.“



Насърчаване на продукти с високо съдържание на фибри



Компаниите за храна и напитки също се възползват от инерцията. По-рано тази година Coca-Cola пусна на пазара своята пребиотична газирана напитка Simply Pop с шест грама пребиотични фибри в пет вкуса, за да насърчи здравето на червата. Nestlé представи нов протеинов шейк през юни с четири грама пребиотични фибри, предназначен специално за подпомагане на храносмилателното здраве на възрастни, приемащи GLP-1 лекарства.



Други компании като Olipop също навлязоха на пазара на пребиотични газирани напитки, хвалейки се с рецепти, които насърчават здравето на червата, докато по-малки бизнеси също започнаха да продават продукти, богати на фибри.



Тара Глазгоу заяви, че Pepsi използва всяка възможност да проучи новооткрития интерес на потребителите към фибрите. Тя допълва, че работата на екипа за научноизследователска и развойна дейност започва в науката и следва тенденциите, за да е в крак с развиващите се вкусове на аудиторията си. Pepsi вече има продукти на пазара, които се отличават с високо съдържание на фибри, като пребиотичната кола и овесените ядки Quaker. Тъй като потребителите започват да изследват преди това „сънливо малко хранително вещество“, каза Глазгоу, Pepsi въвежда иновации в нови продукти в своите марки напитки и храни.



„Чуваме и от потребителите, че те стават по-наясно с храненето и хранителните си нужди“, каза Глазгоу. „И мисля, че оттам идва вълнението. Усещам, че то нараства.“



Глазгоу заяви, че компанията, която вече пусна успешни продукти, богати на протеини, тази година се насочва към продукти, които включват множество източници на здравословни за червата съставки.



„Видяхме голям ръст на протеините през последните няколко години“, каза Глазгоу. „Мисля, че потребителите разширяват гледната си точка и осъзнават, че не могат да разчитат само на един вид храни, които да са нещо като сребърен куршум. Става въпрос за това да се съберат правилните съставки.“

