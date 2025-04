Сдружение „Въздух за здраве“ връчи на Васил Терзиев предложения за по-чист въздух в София

Сдружение в обществена полза „Въздух за здраве“ проведе среща с кмета на София Васил Терзиев, посветена на темата за замърсяването на въздуха и възможните политики за неговото подобряване. Инициативата е част от кампания The Rain Collection, целяща да повиши вниманието към проблема и устойчивите усилия на сдружението в посока обществено здраве и опазване на околната среда.



На срещата бяха официално връчени експертни препоръки, изготвени от сдружението, които предлагат конкретни и приложими мерки за подобряване на качеството на въздуха в столицата. Кметът получи и символичен подарък – тениска от кампанията им The Rain Collection, изработена с пигмент, извлечен от реални замърсители. Срещата премина в конструктивен и ангажиран диалог, в който всички страни изразиха готовност за сътрудничество и последователни действия.



„Темата за чистия въздух е една от най-важните и дългосрочни каузи, по които работим – далеч отвъд рамките на един мандат. За да има напредък, трябва да започнем днес. Благодаря на всички, които влагат време и енергия в тази посока – на вас разчитаме. Когато тръгнем от конкретна цел и измерими резултати, виждаме как се подреждат и останалите приоритети – от градоустройство до чистота. Това не е тема, която се появява от време на време, а устойчив приоритет“, подчерта кметът Васил Терзиев.



Сред присъстващите бяха инж. Румяна Гълъбова – началник отдел „Въздух“ в направление „Зелена система, екология и земеползване“, представители на сдружението, сред които Деница Иванова, зам.-председател, доц. д-р Рада Маркова, пулмолог и доц. д-р Снежина Лазова. Освен тях в разговора се включиха също Елица Панайотова от Clean Air Fund, урбанистът гл. ас. д-р Ангел Буров, представители на Европейския климатичен пакт в лицето на активистите Рада Бонева и Елена Брусарска, както и творческият директор на агенция proof. Ангел Искрев, който представи концепцията на кампанията The Rain Collection.



„Препоръките са изцяло със здравен фокус – това е нашата експертиза. Докладът стъпва на солидна научна база и цели обективна основа за действие. Новата европейска директива за качеството на въздуха предвижда конкретни задължения за общините и ние даваме насоки как те могат да бъдат изпълнени. За нас добрата политика е тази, която поставя здравето в центъра“, заяви Деница Иванова.



Сред предложенията на сдружение „Въздух за здраве“ са: създаване на пътна карта за въздуха до 2030 г. с участието на здравни експерти; изграждане на справедливи нискоемисионни зони за транспорт, въведени паралелно с приоритетно развитие на пешеходната и велосипедната инфраструктура; подобряване на комуникацията с гражданите, които попадат в зоните с ниски емисии за битово отопление; районен подход с локални планове и месечни бюлетини; разширяване на мониторинга чрез мобилни станции и включване на данни от градския транспорт; подобряване на уличното почистване и на управлението на зелените площи, както и други мерки.



Участниците изразиха обща готовност за създаване на работна група и пилотно прилагане на препоръките в избрани столични райони. Столична община потвърди отвореността си за дългосрочно сътрудничество и прилагане на устойчиви решения.

