INSAIT създаде най-голямата в света отворена 3D база данни за изкуствен интелект

Институтът за компютърни технологии и изкуствен интелект (INSAIT) към Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски" създаде най-голямата в света отворена 3D база данни за изкуствен интелект, който разбира език и пространство, съобщи пресцентърът на висшето училище.



INSAIT, съвместно с водещи международни научни институции, представя SceneSplat-49k, най-голямата публично достъпна колeкция от висококачествени и сложни 3D сцени във формат Gaussian Splatting, както и SceneSplat-Benchmark, цялостна платформа за оценка на модели за Language Gaussian Splatting.



SceneSplat-49k включва 48 856 реконструирани сцени от реалния свят, обхващащи както закрити, така и открити пространства, като 12 061 от тях са обогатени с езикови характеристики. Създаването на набора от данни е резултат от значителен човешки труд и изчислителни ресурси в размер на 861 GPU-дни, което гарантира високо ниво на реализъм и разнообразие.



Language Gaussian Splatting позволява на системите с изкуствен интелект да взаимодействат с 3D среди чрез естествен език и да разбират пространствени и семантични отношения директно в три измерения. До момента развитието на такива системи беше ограничено поради липсата на мащабни, висококачествени 3D данни и стандартизирани методи за оценка.



SceneSplat-Benchmark адресира този проблем, като въвежда значително по-реалистични и предизвикателни условия за оценяване. Той обхваща 1060 сцени и 325 семантични класа, и позволява директна оценка на моделите в 3D среда, вместо чрез 2D проекции, което осигурява по-точна и надеждна оценка на разбирането на сцени на ниво пространство.



Проектът е резултат от съвместната работа на INSAIT, на Амстердамския университет, на ETH Цюрих (Лаборатория по компютърно зрение), на Нанкинския университет по аеронавтика и астронавтика, на Университета „Джонс Хопкинс“, Университета в Пиза и на Университета в Тренто. Той представлява важна стъпка към развитието на следващото поколение 3D системи за изкуствен интелект с приложения в роботиката, виртуалната и добавената реалност, и естественото взаимодействие между хора и машини, отбелязват от СУ.

