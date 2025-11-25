Progress Software трансформира дигиталните преживявания с първата генеративна CMS с AI

Източник: vecteezy

Progress Software обяви ранен достъп до Progress Agentic RAG for Sitefinity. Това е революционно решение от корпоративен клас, което комбинира иновативна AI технология за генериране на съдържание чрез извличане (RAG) с възможности за създаване на съдържание в реално време в платформата Progress Sitefinity. Тази иновация позволява създаването на динамични дигитални преживявания, генерирани от действията на потребителите.



Progress e първата компания, която предлага генеративна система за управление на съдържанието (CMS) с вградени RAG възможности от корпоративен клас, което трансформира начина, по който организациите създават и доставят дигитални преживявания от следващо поколение.



С бързото навлизане на AI компаниите се затрудняват да извлекат бизнес стойност от информацията, съхранявана вътрешно в портали, документи и други системи. В същото време потребителите очакват директни, надеждни отговори, съобразени с нуждите им вместо статични страници и продължително търсене. Progress Agentic RAG за Sitefinity адресира това, като предоставя динамични и контекстуални преживявания, управлявани от AI. Те се адаптират според индивидуалните нужди, цели и намерения в реално време и поддържат оптимизация за генеративни търсачки, помагайки на организациите да увеличат максимално видимостта на съдържанието си в големите езикови модели.



Progress Agentic RAG за Sitefinity може да извлича коректна информация от предварително одобрено вътрешно съдържание, да интерпретира намеренията на всеки потребител и да създава в реално време персонализирани дигитални преживявания според това. Системата предоставя пълна проследяемост на източниците, използвани за генериране на съдържание, възможност за брандиране и може да работи в съответствие с политиките на компанията. Резултатът е едно цялостно решение, което заменя статичните страници и премахва нуждата да се генерират ръчно правила за персонализация с автоматично генерирани, интелигентни и надеждни преживявания, изградени от собственото съдържание на организацията.



„AI не само променя начина, по който потребителите намират информация, но и поставя нови стандарти за хиперперсонализация. Очакванията за индивидуално дигитално преживяване, отговарящо на конкретни нужди и цели, се превръщат в норма. Progress Agentic RAG for Sitefinity осигурява динамични и персонализирани решения в реално време, отговарящи на тези изисквания“, каза Стефан Стефанов, вицепрезидент, Progress Sitefinity, Progress Software.

