Progress Software придобива бизнеса на Domo около платформата за AI и данни

Progress Software, лидер в софтуера за инфраструктура с изкуствен интелект, обяви, че е сключила споразумение да придобие всички активи и определени пасиви на Domo, сред които нейната платформа за AI и данни.



Придобиването подкрепя стратегията на Progress да предоставя контекст и контрол за използването на AI, така че клиентите уверено да постигат своите бизнес цели. Агентната платформa на Domo за интелигентните компании допълва и значително разширява предложенията на Progress в областта на платформите за данни. Тя създава възможности за предоставяне на глобални, иновативни, сигурни и скалируеми решения за подготовка на данни за използването им от AI.



„Ефективният AI започва с точни и надеждни данни и съдържание, които осигуряват контекста за точни и проверими резултати“, каза Йогеш Гупта, главен изпълнителен директор на Progress Software. „Domo е водеща платформа за AI и данни, която позволява на бизнеса да достъпва, интегрира и използва своите данни в мащаб. Продуктовите възможности на Domo, съчетани с експертизата на техния екип в областта на облачните архитектури и анализите, изключително добре допълват увеличаващите се възможности на платформата за данни на Progress, които значително подобряват сигурността, управлението и разходната ефективност на AI инициативите на нашите клиенти.“



Domo ще добави клиентска база от над 2 400 компании, както и глобална и стратегическа екосистема от партньорства с доставчици на технологии за облачни хранилища за данни.



„Изградихме Domo около простата идея, че доверените данни трябва да помагат на хората да вземат по-добри решения и да предприемат действия“, каза Джош Джеймс, основател и главен изпълнителен директор на Domo. „Добавянето на нашите продуктови възможности към платформата за данни на Progress ще даде на клиентите по-стабилна основа за създаване на AI, който разбира техния бизнес, работи с управлявани данни и на когото може да се разчита при вземане на значими решения.“



Предложеното придобиване на бизнеса на Domo с платформата за AI и данни е още един пример за последователното изпълнение на общата стратегия за растеж на Progress. Progress продължава да поддържа финансова дисциплина, като същевременно търси да придобие силни компании с продукти, които допълват съществуващото ѝ портфолио от AI решения, включват стабилна клиентска база с висок процент на задържане и солидни консистентни приходи и са в синхрон с корпоративната ѝ култура.



Сделката е структурирана като покупка на активи, при която Progress възнамерява да придобие основно всички активи и определени пасиви на Domo срещу парично плащане в размер на 400 милиона щатски долара. Понастоящем се очаква придобиването да бъде финализирано в рамките на фискалната година на Progress, приключваща на 30 ноември 2026 г., при условие че бъдат получени необходимите регулаторни одобрения и бъдат изпълнени останалите обичайни условия за приключване на сделката, посочени в окончателното споразумение.

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