От младите в бранша се очаква да са дръзки, свежи и различни. Това е тежко бреме и истинско предизвикателство за всички тях, казва Чавдар Кенаров, основател и творчески директор на Noble Graphics

Текстът е публикуван в бр. 4 (56-57) на сп. Business Global



Чавдар Кенаров е сред организаторите на Рекламна академия, тристранен проект на Нов български университет (НБУ), Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА), на която той е председател. През тази година Рекламна академия се проведе за 12-и път и в нея участваха 220 студенти, разделени в 11 отбора. Всеки отбор трябваше да направи рекламна кампания по предварително зададен казус.



Господин Кенаров, на колко години е най-младият талант, с когото сте работили? Научихте ли нещо от него?



Рекламата винаги е привличала млади и дръзки хора. Всъщност една от основните причини да обичам своята професия е възможността ежедневно да общувам със своите по-млади колеги. Рекламата е безкрайно приключение, в което всеки ден е изненада. Никога няма да забравя харизматичния Джуджи – 6-месечен йоркширски териер, който блестящо се справи с ролята си на Цезар в една телевизионна реклама. Хубавото в нашата професия е, че откриваш таланти на неочаквани места.



Чувствате ли творческа близост с най-младите в професията, или те са от различна планета? С какво Ви изненадват? Как се създава среда, в която се раждат и защитават смели идеи?



Рекламата в България е млада индустрия, но вече е произвела няколко поколения професионалисти. Съвсем нормално, всяка следваща вълна има своите различия и специфики. За щастие, в нашата работа най-ценният актив е различното мислене. В процеса на създаване не възрастта е от значение, а творческата енергия и иновативният подход. Радвам се, когато виждам амбициозни и непримирими млади хора, които страстно търсят новото и различното. Рекламата е отборно състезание и аз почти винаги съм работил с хора, които всъщност са по-млади от мен. Чавдар Кенаров е част от рекламната индустрия повече от 30 години. Основател и творчески директор на Noble Graphics, председател на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) и член на борда на Art Directors Club of Europe. През 2014 година Рекламна академия стартира с графична идея, създадена от Noble Graphics. Под тази визия продължават да се провеждат изданията на формата вече 12 години. Това не само че не е било проблем, а напротив – зареждало ме е с ентусиазъм и настроение. Когато започвах своя професионален път, рекламата в България беше бял лист хартия, учехме се в движение и всичко беше ново и магнетично. Днес колегите, които тепърва започват, са натоварени с твърде много очаквания. Има огромно количество информация и хиляди прекрасни, блестящо реализирани идеи. А от младите в бранша се очаква да са дръзки, свежи и различни. Това е сериозно бреме и истинско предизвикателство за всички тях, но и огромна мотивация за тези, които са наясно защо са избрали рекламата за своя професия. Всяка агенция има своя формула за създаване на творческа атмосфера и плодотворен климат. Това е въпрос на индивидуална фирмена философия и култура. За агенциите, които успяват да създадат подходящата среда, това се превръща в основно конкурентно предимство и предпочитано място за развитие на младите таланти.



Какво участниците в Рекламна академия успяха да научат от менторите и от практическите задачи?



Рекламна академия е кратка демонстрация на процесите, атмосферата, методиката и целите при създаването и реализирането на комуникационен проект или кампания. Менторите по традиция са сред най-опитните професионалисти в индустрията както от страна на агенциите, така и от страна на клиентите. Едно от най-ценните послания на този образователен формат е, че агенция и клиент са съмишленици, които работят в екип. Освен пряката работа по конкурсните задачи Рекламна академия предлага лекционна част и дискусионен панел, които са зареждащо начало на надпреварата. Всяка година при старта на Рекламна академия се представят някои от най-добрите комуникационни кампании, реализирани през изтеклата година. Най-доброто от ФАРА и Effie Bulgaria е вдъхновяващ пример и чудесна отправна точка за студентските екипи, участващи в конкурса.



Какво в рекламата всеки научава сам?



Идва момент, в който осъзнаваш, че трябва да търсиш мотивацията най-вече в самия себе си.



През 2024 година Рекламна академия беше отличена с бронзова награда в EACA Best Practice Awards. Как се развива форматът през годините?



EACA Best Practice Awards е конкурс на Европейската асоциация на комуникационните агенции. Награждават се изключителни инициативи, които оставят положително въздействие както върху рекламната и маркетингова индустрия, така и върху обществото. Всяко следващо издание изненадва с повишения интерес сред студентите, но и сред представителите на комуникационната индустрия. Благодарение на Рекламна академия се осигуряват десетки стажове на студенти. Всяка година почти всички победители в този конкурс получават незабавно предложения за работа от страна на агенция или рекламодател. Това преживяване е вдъхновило десетки студенти да изберат маркетинга и рекламата за свое бъдещо професионално развитие. Възможността да „попият“ от опита на експерти в индустрията с разнообразен професионален профил амбицира младите таланти да представят най-доброто от себе си и да ни изненадат с проекти, готови да бъдат приложени в реалния бизнес.



Рекламна академия е пет дни. Какво трябва да се случи, за да продължи тя за участниците и след нейното приключване?



Целта на този образователен формат е да предостави на студентите условия, максимално близки до реалната професионална работа в една агенция. Това са 5 денонощия, заредени с много амбиция, енергия и екипна работа, но не липсват напрегнати моменти, кратки срокове и конкретни труднопостижими цели. Това преживяване е чудесен тест и дава отговор на онези, които си задават въпроса „Тази работа за мен ли е?“. Всъщност емоциите, адреналинът и състезателният характер, с които са заредени тези 5 дни и нощи, ще продължат в пълна степен за тези, които решат да превърнат рекламата в своя професионална страст.



