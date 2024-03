HOMO FUTURO и животът на 42-рия паралел

Бъдещето – колко ясно е то? Какво ще се случи с човечеството и с хората тук, на 42-рия паралел, след средата на века. Колективен разказ за годините напред представя списание BGLOBAL на събитието HOMO FUTURO – Бъдещият човек, на 27 март от 13,30 часа в Интер Експо Център. В него сюжети от бъдещето описват знаещи, успели, умни жени и мъже, визионери от различни поколения и професии.Първият колективен разказ ще е за човека и възхода на технологиите. В него участие ще вземат:, Country Manager Lead в CEE Multi-Country region (състоящ се от 25 страни в Централна и Източна Европа и Евразия) и Microsoft Country Manager в България. Има повече от 20 години опит в управлението, лидерството и продажбите в международни компании. Запален е по решаването на важни бизнес проблеми с иновативни облачни и AI технологии., управляващ директор на Технологичния център на „Аксенчър“ в България, председател на „Обществото на бъдещето“, организация с идеална цел, създадена по инициатива на списание BGLOBAL. Работи в IT сферата близо 20 години. Завършил е компютърни системи и технологии в ТУ, Варна. Възпитаник на Harvard Business School, завършил е програмата за Leadership Development през 2015 г. През 2020 г. завършва EMBA в Американския университет в България. Активно се занимава с развитие на стратегии и иновативни решения за облачните технологии, киберсигурността, онлайн търговията, мениджмънта. Както и за прилагането на политики, свързани с културното, възрастовото и половото разнообразие в компаниите., директор на институт GATE към СУ „Св. Климент Охридски“ и професор във Факултета по математика и информатика. На годишните награди на БАИТ’2023 г. е отличена с Наградата за специален принос в развитието на информационните и комуникационни технологии за утвърждаването на GATE като първи Център за върхови постижения в Източна Европа в сферата на големите данни и изкуствения интелект. Посланик е и на IDSA – признание за значителния ѝ принос в развитието на IDS-базираните пространства от данни. Институт GATE извършва приложни изследвания в няколко направления: „Дигитално здравеопазване“, „Градове на бъдещето“, „Интелигентно правителство“, „Умна индустрия“., главен изпълнителен директор на „Електрохолд България“. Един чех умело ръководи групата, в която влизат най-голямата електроразпределителна компания в България и най-големият доставчик на ток за битови клиенти. Завършил е престижния Пилзенски университет. В България е от 2015 г. и работи за модернизацията на мрежата, навлизането на новите технологии и изкуствения интелект в управлението и в обслужването на клиентите., астрофизик, зам.-декан на Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ и преподавател в катедра „Астрономия“. Основните му научни интереси са към изучаването на активните галактични ядра, космологията, екзопланетите и търсенето на живот извън Земята. В периода 2012 – 2018 г. е бил научен редактор, а след това и главен редактор на списание „ВВС Знание“. Последната му научнопопулярна книга е „Непознатата Вселена: В търсене на отговори на най-големите космически загадки" (изд. „Оз books“)., председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ и на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. През 2022 г. стана първият българин и първият мениджър на минна компания в света, който получи награда като пионер по целите за устойчиво развитие от Глобалния договор на ООН в Ню Йорк. Отличието му е в категорията за дигитална трансформация, а той често говори за отговорния бизнес, успеха на Панагюрище и колко важно е днес да подкрепяме образованието и културата., главен изпълнителен директор на Siemens за България, Северна Македония и Украйна. Ръководи регионалното дружество на Siemens в България от 2009 г. и има съществен принос за позиционирането на компанията като пионер в иновациите и устойчивостта сред клиентите и в глобалната структура на концерна. Инженер по образование, дълбоко вярва в силата на технологиите да движат напред икономиките, подобрявайки ежедневието на милиони хора. Развива активна обществена дейност и подкрепя различни инициативи, насърчаващи овластяването на жените, както и многообразието и равнопоставеността в бизнеса и обществото.Всички те ще минат напред във времето и ще покажат развитието на изкуствения интелект, градовете на бъдещето, големите данни, алгоритмите, електричеството, Космоса, виртуалната реалност. С годините Вселената на технологиите ще става все по-единна с Вселената на човека и това е съвсем необратимо.Вторият разказ ще е за следващия наш живот. Картини като мозайка ще представят:, на 24 години, сценарист, кинорежисьор и актриса, бакалавър по английска литература и театър от университет „Куин Мери“, Лондон. Специализира актьорско майсторство за кино в Identity School of Acting, Лондон. Магистър по кино- и телевизионна режисура от НБУ. Носител на наградата за „Модерно и съвременно виждане“ на Националния филмов фестивал „Златна роза“ (2021) за дебютния ѝ късометражен филм „Хлад“. Сценарист и режисьор на късометражните филми „На игра“ и „И в болест, и в здраве“. Участва в телевизионния сериал на bTV „Софѝя вкъщи“ в ролята на Неда., изпълнителен директор на „Телерик Академия“., управител на „АРТЕКС ПРОЕКТ“ и член на Управителния съвет на „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“., съосновател и изпълнителен директор на BGO Software – водеща световна компания, специализирана в разработката на дигитални здравни технологии. Предприемач и инвеститор, който активно подкрепя иновациите в здравеопазването. BGO Software си сътрудничи активно със световни компании в сферата на здравеопазването, преобразувайки начина, по който се грижим за здравето си чрез технологиите. Завършил е Американския университет в България, с дипломи по бизнес администрация и политология. Визионер, мотиватор, музикант и мечтател, който винаги търси възможности дори когато те изглеждат невидими за другите., Институт по електрохимия и енергийни системи към БАН., основател и творчески директор на комуникационна агенция Nitram, част от групата AdHub. Занимава се с реклама вече повече от 20 години, има над 100 награди от различни фестивали в работата си. А това, което най-силно го вълнува в настоящето, е как ще продължи и как ще се развива общуването., преводач, спечели наградата „Букър“ за „Времеубежище“ заедно с Георги Господинов. Неотдавна в САЩ излезе преводът ѝ на английски на „Случаят Джем“ от Вера Мутафчиева. От девет години е начело на американската програма за образователен обмен „Фулбрайт“ в България., композитор, диригент, изследовател и ритъм коуч, който дълго е живял в САЩ и Канада. Завършва престижните Berklee College of Music, Бостън (джаз композиция и аранжиране), University of Memphis и University of Massachusetts (магистърска и докторска степен по изкуствата и композиция), СУ „Св. Климент Охридски“ (магистър стопанско управление). От 2001 до 2004 г. преподава в University of Memphis и University of Massachusetts. Основава Институт ЛИБЕРА и полага основите на ритъм терапията и ритъм фасилитирането в България. Положителните вибрации на неговите барабани проникват в нуждаещите се от социална и терапевтична подкрепа в затвори, домове за възрастни, домове за деца, дневни центрове за деца с увреждания и онкологични клиники. Мотивационен говорител и лектор, използващ езика на ритъма като средство за личностно и колективно развитие. Автор на книгите „Малахитовата гора“, „Алхимия на ритъма“ и „Звуци от тишината“.Те ще говорят за нови умения, дигитално здраве, водородни коли, строителство, архитектура, книги, писане, комуникация и още, и още. Много неща ще се променят, но и много ще са същите. Защото все пак човекът ще си остане човек.Така HOMO FUTURO – бъдещият човек, се изправя от дълбините на познанието, за да го видим такъв, какъвто не го познаваме досега.С това събитие списание BGLOBAL продължава своята социално отговорна инициатива ПРЕДИ УТРЕШНИЯ ДЕН. В нея увличаме все повече хора в разговора за бъдещето, убедени, че това е начинът да се подготвяме за него.