Реалистично ли е Европа да скъса цифровата си зависимост от САЩ?

Може, но с много политическа воля и търпение, защото подобен процес нито ще е лесен, нито ще е кратък

Източник: GettyImages

Все повече политически лидери от ЕС се опасяват, че администрацията на Доналд Тръмп може да използва силната зависимост на Стария континент от американските технологични гиганти, като инструмент за натиск. Мнозина призовават за скъсване на тази зависимост и изграждане на собствен дигитален суверенитет. Но доколко реалистично е да се очаква това да се случи на практика. Проучване на POLITICO сред представители на 27-те правителства на ЕС показа, че не бива да се очаква това да стане в близките години.



Въпреки, че Брюксел е наясно с цифровата зависимост на континента, отговорите на правителствата рисуват отрезвяваща картина за това колко бързо Европа може да се справи със стратегическата уязвимост и да си възвърне влиянието срещу Вашингтон.



Няколко държави приемат заплахата от Вашингтон по-сериозно, като Финландия разкри, че наскоро е разработила сценарий за „аварийно прекъсване“ на американските технологии, за да си помогне с подготовката.



И все пак четири столици отбелязаха огромния мащаб на задачата за изграждане на неамериканска цифрова екосистема, способна да подкрепя правителства и основни услуги, а Латвия и Литва посочиха заплахата от Русия като една от причините, поради които зависимостта от САЩ е от съществено значение.



„Пълното технологично „отделяне“ от Съединените щати не е нито реалистична цел, нито такава, която би служила на по-широките стратегически интереси на Европа“, каза министърът на икономиката на Литва Едвинас Грикшас. „Дълбочината на съществуващата интеграция, съчетана със споделени приоритети за сигурност... прави подобен сценарий непрактичен в обозримо бъдеще“, каза той.



Мащабът на предизвикателството



Американските технологични гиганти доминират дигиталната инфраструктура на Европа: Amazon, Microsoft и Google контролират две трети от облачния пазар – гръбнакът на интернет – докато повечето бизнеси и правителства използват американски софтуер.



Анализ на технологичната фирма Proton, фокусирана върху поверителността, базиран на имена на имейл домейни, заключи, че 74% от публично листваните европейски компании зависят от американски технологични услуги. Ирландия, Финландия и Швеция оглавяват списъка с най-зависимите страни от ЕС.



„През последната година всички наистина осъзнаха колко е важно да не сме зависими от една държава или една компания, когато става въпрос за някои много критични технологии“, каза миналия месец технологичният ръководител на ЕС Хена Виркунен в интервю за POLITICO. „В тези времена... тези зависимости могат да бъдат използвани като оръжие срещу нас.“



Европейски конкуренти съществуват, но американските компании бяха първи и се възползваха от ефектите на мащаба, интеграцията и блокирането на пазара, които затрудниха конкурентите – което означава, че решенията, идващи от Силициевата долина, често са били избор по подразбиране.



„В краткосрочен и средносрочен план пълната подмяна на чуждестранни цифрови услуги не е нито реалистична, нито необходима“, заяви говорител на германския министър на цифровите технологии, въпреки че те признаха „ясна картина на критични зависимости“.



Някои държави и региони в Европа са решени да се откажат от американските услуги. Франция забрани на длъжностните лица да използват американски видео инструменти като Microsoft Teams и Zoom, прехвърляйки дейността към френската платформа Visio. Миналата седмица град Амстердам определи краен срок до 2035 г., докато германската провинция Шлезвиг-Холщайн заяви, че е завършила поетапното премахване миналата година.



Според Ярко Левасма, главен информационен директор на правителството във финландското Министерство на финансите, „повечето от наличните опции са реалистично възможни в средносрочен и дългосрочен план“.



Хелзинки „наскоро оцени“ възможността за спиране на американските технологични компании, за да се увери, че е подготвен, добави Левасма. Въпреки че е „изключително изключително“, те заключиха, че въздействието „би било широкообхватно“ – включително „върху самата икономика на САЩ“.



Проблемът с Русия



В балтийските страни американската подкрепа се разглежда като особено жизненоважна. „Американските цифрови технологии и капацитетът за киберсигурност играят важна роля за укрепване на националната устойчивост“ срещу заплахи от Русия, каза литовският министър Грикшас.



Латвия – една от държавите на фронтовата линия на ЕС, граничещи с Русия – предупреди, че изолирането на американските технологии би било акт на самосаботаж. „Има само няколко компании в Европейския съюз, които са на нивото на американските компании“, каза министърът на икономиката Викторс Валайнис в интервю.



Американската помощ е от решаващо значение за отблъскване на руската хибридна война, подчерта той, определяйки като „грешен“ начина, по който „някои страни в Европа и по някакъв начин ЕК се опитват да се конкурират със САЩ“.



„Нашите заплахи са руски и беларуски – заплахите идват от тези страни“, каза той. „САЩ днес, утре и вдругиден ще бъдат единственият и първи партньор за нашата сигурност и това не е само за Латвия, но и за Европа.“



В Естония, нурята от кибератаки от Русия ѝ помогна да се подготви за „буквално всяка ситуация“, каза министърът на цифровите технологии Лийза-Ли Пакоста. Естония е изградила ниво на дигитална устойчивост, което е широко приветствано.



Що се отнася до това накъде да се върви оттук нататък, „Не търсим зависимости от американски компании, но търсим всякакви критични зависимости“, каза тя, отбелязвайки, че Естония смята заплахата от прекъсване на подводните интернет кабели за много по-реална от спирането на американските технологии.



Залог на „отвореност“



Що се отнася до намирането на алтернативи на големите американски компании, някои от инструментите, които набират скорост в Европа, са с отворен код – което означава, че всеки може да вижда, използва и адаптира софтуера, за разлика от собствените инструменти, чийто код е поверителен.



„Подобно на Франция, холандското правителство проучва автономни комуникационни инструменти за чатове и видеоконферентна връзка“, каза напускащият държавен секретар Еди ван Марум.



Ван Марум цитира изпитанията на френската платформа Visio и немска алтернатива от Nextcloud, и двете с отворен код. Германското правителство изпробва платформата openDesk, решение, към което се обърна и Международният наказателен съд в Хага, след като се отказа от Microsoft поради опасения, че санкциите на САЩ биха могли да замразят работата на компанията.



„Достъпът до изходния код намалява зависимостта от доставчици от трети страни, намалява обвързването с конкретен доставчик, запазва стойността и инвестициите в Европа“, каза финландският член на Европейския парламент от центристкото дясно Аура Сала. „Трябва да намалим зависимостта си от хиперскалери възможно най-скоро.“





Изпълнителният орган на ЕС ще представи пакет от законодателни актове, предназначени да се справят с технологичния суверенитет през пролетта, включително специална стратегия за отворен код – предоставяйки първия реален сигнал за това как блокът планира да се справи с технологичния задух на САЩ.

