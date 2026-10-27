Светлина за децата, родени твърде рано

На 15 ноември знакови сгради в България ще светнат в лилаво в подкрепа на недоносените бебета и техните семейства

Източник: СНИМКА АСЕН СОКОЛОВ



ПЪРВИТЕ дни на недоносеното бебе минават под грижите на медицинските екипи и в тревожно очакване за родителите. Но изписването от болницата невинаги означава край на изпитанията. За много семейства предстоят месеци на проследяване, терапии и допълнителни грижи. Именно този дълъг път е във фокуса на националната кампания „Заедно за недоносените деца“.



Фондация „Нашите недоносени деца“ и Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО) канят местните власти да осветят в лилаво знакови сгради и обществени пространства на 15 ноември – Световния ден на недоносените деца. Посланието към семействата е просто: има кой да ви подкрепи.



В България близо 10% от децата се раждат преждевременно, посочват организаторите. Зад тази статистика стоят бебета, които се нуждаят от специализирана медицинска помощ, и родители, които трябва да намерят сили и подкрепа в непозната за тях ситуация. Кампанията насочва вниманието към навременното и качествено лечение, възможността родителите да бъдат близо до детето си и дългосрочната грижа след изписването. Тя е и признание за работата на медицинските екипи, които ежедневно се грижат за най-малките пациенти.



„На 15 ноември искаме повече хора да видят тази страна на преждевременното раждане и родителите да усетят, че не преминават през всичко това сами“, казва Моника Златанова от фондация „Нашите недоносени деца“.



Лилавата светлина е повод тази тема да стигне до повече хора. Осветената общинска сграда, театър или часовникова кула може да привлече погледа и да постави началото на разговор за подкрепата, от която семействата имат нужда.



Това е втората обща инициатива на фондацията и АСКО. През май в първата се включиха 20 български общини. Сега поканата отново е към цялата страна, а местните власти могат да заявят участие до 10 ноември 2026 г.



Фондация „Нашите недоносени деца“ е създадена през 2012 г. от майки, преживели преждевременно раждане. Повече от десетилетие те работят, за да получава всяко недоносено бебе съвременна грижа, а семейството му – навременна, професионална и човешка подкрепа.

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