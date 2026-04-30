А1 променя работното време на магазините си за празниците

партньорска публикация
партньорска публикация / 30 April 2026 17:29 >
По време на предстоящите празнични дни през месец май магазините на А1 ще бъдат с променено работно време. Във всички региони на страната обектите на компанията са два типа според местоположението си – в търговски центрове или в супермаркети „Кауфланд“, и такива извън тях. По време на празничните дни през месец май се предвиждат известни различия в работното време на двата типа.

Разположените извън търговски обекти магазини ще обслужват клиенти от 10:00 до 16:00 часа в Деня на труда (1 май, петък), Деня на Българската армия (6 май, сряда) и на 25 май (понеделник). Те ще останат затворени единствено в Деня на славянската писменост и култура - 24 май, неделя. ​

На 1 май (петък), 6 май (сряда) и официалните почивни дни по повод Деня на славянската писменост и култура 24 май (неделя) и 25 май (понеделник) магазините на А1 в търговски центрове и „Кауфланд“ ще работят без промяна на стандартното работно време. Клиентите могат да намерят информация за работното време на всички магазини на уебсайта на А1.bg

Видео магазинът на А1 ще обслужва клиенти във всички празнични дни от 10:00 до 18:00 часа. Клиентите могат да разчитат на онлайн магазина на A1.bg през всички празнични дни, както и да управляват и контролират услугите си в дигиталното приложение за самообслужване Моят А1. Потребителите могат да се информират по технически въпроси за използваните от тях услуги в А1 Помощник и да получават съдействие от чатбота на компанията АВА, който отговаря писмено за секунди по над 350 теми. ​
А1телекоммагазини
Мнения
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Соня Йончева: Ако ми повярват 10 човека, ще ми повярват и 10 милиона
Exit >
Rolls-Royce пуска двуместен електрически кабриолет
Exit >
Швейцарските производители намериха решение за изчезващите дупки в сиренето „Ементал“
Exit >
Китайският бокс офис вече не е определящ фактор за Холивуд
Exit >
64% от децата спортуват, но едва 18% се движат ежедневно

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ