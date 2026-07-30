Yettel е продал над 10 милиона телефона за 25 години

Над 10 милиона мобилни телефона е продал Yettel за 25-те си години на българския пазар. Тези данни обяви телекомът по повод годишнината, която отбелязва тази година.



Само през последното десетилетие най-търсеният смартфон в магазините му е Xiaomi Redmi 13 128GB – с близо 50 000 продадени бройки. Следват Samsung A05s 64GB с близо 36 000 и Samsung Galaxy A20e 32GB Dual с почти 32 000 продадени устройства.



Класацията показва, че потребителите най-често избират не флагманите, а по-достъпни модели от масовия ценови сегмент. Портфолиото на Yettel предлага богат избор, като включва над 200 телефона от 16 марки, сред които Apple, Samsung, Motorola, Huawei и Xiaomi.



Все по-голяма популярност набират и смартчасовниците. За последните десет години продажбите им в Yettel са нараснали над 400 пъти, което ги превръща в една от най-динамично развиващите се категории на телекома.



Yettel предлага над 120 модела смартчасовници, към които добавя още таблети, лаптопи, телевизори, смарт и базови аксесоари. Заедно с телефоните портфолиото на компанията надхвърля 2000 артикула.



Смартфонът е в центъра и на екосистемата от услуги, която Yettel представя през 2024 г. – „Смартфон вселена“. Тя включва решения за всеки етап от живота на едно устройство – от покупката и застраховката до диагностиката, рециклирането и избора на ново.



Най-новото допълнение към „Смартфон вселена“ е удължената гаранция. Миналия месец Yettel стана първият телеком у нас, който въведе 4-годишна гаранция при смартфоните и 3-годишна при смартчасовниците при определени абонаментни планове.



Именно широкият избор от модели във всеки ценови сегмент, както и цялостният подход за грижа за смартфона превръщат Yettel в едно от най-предпочитаните места за покупка на устройство.



Потвърждава го и класацията на Digitalk 101, която нарежда телекома на първо място по продажби на мобилни устройства и аксесоари в две поредни години (2023 г. и 2024 г.). През 2024 г. приходите на компанията от продажби на смартфони, смартчасовници и аксесоари нарастват с 9,1% спрямо предходната.



Паралелно с портфолиото от устройства Yettel разширява и услугите около тях. В началото на 2026 г. компанията представи платформата GO+, с която клиентите получават достъп до различни услуги за определен промопериод според избрания абонаментен план.



GO+ обединява близо 20 дигитални услуги, сред които развлекателни и стрийминг платформи като HBO Max, Storytel, SkyShowtime и Voyo, облачната услуга Yettel Cloud, „Застраховки OneClick“, „Смарт майстор“, както и решения за защита на данните като „Защита на профила“ и „Онлайн защита“.



Платформата е в отговор на очакванията на потребителите, които търсят повече от минути и мегабайти. Тя отразява и амбицията на Yettel да разширява присъствието си отвъд традиционната свързаност, превръщайки се в „повече от телеком“.

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