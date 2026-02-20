ООН ще прави комисия за човешки контрол върху изкуствения интелект

Организацията на обединените нации (ООН) обмисля създаването на комисия, която да разгледа възможността за „човешки контрол“ върху изкуствения интелект. Това обяви генералният секретар на ООН Антонио Гутериш по време на форума „Среща на върха за въздействието на изкуствения интелект в Индия“ (India AI Impact Summit), провеждащ се в Делхи, като призова за „по-малко спекулации и по-малко страхове“ около темата, предаде Франс прес.



„Науката информира, но хората вземат решенията. Нашата цел е да превърнем човешкия контрол в техническа реалност, а не в лозунг“, заяви Гутериш в реч по време на форума.



Той обяви, че ще бъде сформирана комисия от 40 международни учени, която да допълни познанията за изкуствения интелект и да оцени реалното му въздействие върху икономиките и обществата, така че всички държави – независимо от капацитета им в областта на ИИ, да разполагат с еднаква яснота по темата.



„Ако искаме изкуственият интелект да служи на човечеството, нашата политика не може да се основава на предположения, сензации или дезинформация. Нуждаем се от факти, на които можем да вярваме и които можем да споделяме“, подчерта генералният секретар на организацията.



По думите му, след като бъде изяснено какво могат и какво не могат да правят тези технологии, ще може да се предприемат по-ефективни и съобразени с риска защитни мерки.



„Навлизаме в неизвестното. Иновациите, свързани с изкуствения интелект, се развиват със скоростта на светлината и изпреварват колективната ни способност да ги разберем, а още повече да ги управляваме“, изтъкна Гутериш.



„Посланието е по-малко сензации, по-малко страхове, повече факти и доказателства“, заключи той.



Четвъртата среща на върха, посветена на изкуствения интелект, проведена в Индия, събира политически лидери и водещи представители на технологичния сектор, за да обсъдят въздействието на технологията. Очаква се в рамките на деня форумът да приеме обща декларация.

