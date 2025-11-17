Kлючови въпроси без отговор в края на първата седмица на КОП30

Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) приключи първата си седмица на преговори с редица ключови въпроси, които все още остават отворени, съобщават наблюдатели на преговорите в бразилския град Белем.



Изпълнителният секретар на РКООНИК Саймън Стийл призовава страните „да дадат малко, за да получат много“, тъй като редица спорни въпроси остават за решаване от министрите през следващата седмица.



Той насърчи участниците в климатичните преговори да се вслушват в приоритетите на другите и да направят компромиси, за да осигурят финална сделка, която да „запази“ Парижкото споразумение за климата от 2015 година.



„Призовавам ви да дадете малко, за да получите много“, каза Стийл по време на пленарната сесия за междинна оценка на преговорния процес снощи.



Неделният ден е почивен за конференцията, а в понеделник в Белем пристигат министрите и ръководителите на делегации от страните участнички. Засега обаче все още няма проекторешения по много от темите на конференцията и се очаква през новата седмица техническите дискусии да отстъпят място на политическите преговори, а напрежението да се засили.



Първата седмица премина относително спокойно, без обичайните публични сблъсъци, отчасти благодарение и на ръководството на президента на КОП30 Андре Кореа до Лаго, отбелязват анализаторите на „Клаймът хоум нюз“.



Той успя да предотврати спорове по дневния ред на конференцията,които биха могли да блокират преговорния процес, прехвърляйки въпросите, които страните поискаха да бъдат допълнени към преговорната програма, в паралелни консултации по четири ключови теми - повишаване на амбициите за намаляване на емисиите, предоставянето на финансиране от развитите страни, едностранните търговски мерки и докладването на национални данни за климатичните действия.



Очаква се по-късно днес Кореа до Лаго да публикува документ, обобщаващ дискусиите по тези теми, който да послужи като основа за по-нататъшните преговори.



Президентът на КОП30 представи плана си за следващата седмица, който предвижда паралелна работо в три посоки.



Техническата работа ще продължи до вторник по официалните преговорни теми. Те включват Глобалната цел за адаптация, както и Програмата за справедлив преход.



Докато преговарящите финализират тези технически детайли, двойки министри, съставени от представители на развити и развиващи се страни, ще започнат да събират позициите по въпроси, които изискват политически решения на по-високо равнище – включително намаляване на парниковите газове, климатичното финансиране и адаптация. Те трябва да докладват обратно на председателството до вторник, за да могат страните са да преценят колко близко – или далеч – са от успешен изход.



Междувременно консултациите, проведени от председателството по четирите теми без формално място в процеса ще продължат, като в началото на следващата седмица ще бъде свикана среща на министрите и ръководителите на делегации, за да се „обединят различните резултати“.



Това ще бъде решаваща проверка дали страните са действително в състояние да преодолеят различията и да постигнат съгласие по някои въпроси. Натискът за постигане на някои пробиви се засилва, в противен случай борбата по дневния ред може не да бъде избегната, а по-скоро да бъде отложена за по-късно, според анализатори.



Адаптацията към климатичните промени е в центъра на вниманието



Адаптацията – мерки за приспособяване на обществата към промените в средата, наложени от измененията в климата - е в центъра на дискусиите в Белем, като целта е да се приеме Глобална цел за адаптация, която да обхваща не само показатели за измерване на този процес, но и ясен път за набиране на необходимото финансиране.



Очакванията бяха още през първата седмица на КОП30 да бъде завършен списък от 100 показателя, по които да се измерва напредъкът в приспособяването към по-екстремните метеорологични условия и нарастващото морско равнище. По този списък се работи от близо две години, но преговарящи групи от Африка, Латинска Америка и арабски страни поискаха още две години за преговори, както и включване на „начини за въвеждане“ на мерките – т.е. насоки как ще се финансират тези мерки. Възможно е към адаптация да бъде насочено част от финансирането от 300 млрд. д. годишно, което развитите страни се съгласиха да осигурят за по-бедните държави до 2035 година по Новата колективна количествена цел за климатично финансиране (NCQG).



Търговията в дневния ред на КОП



Председателството на КОП30 създаде форум за обсъждане на климатични и търговски въпроси извън официалната преговорна програма.



Търговията се оказа един от най-дискусионните въпроси в Белем, след като групата на Единомислещите страни поиска темата да бъде включена в дневния ред. Някои от тези страни, включително Китай, Индия и Иран, са засегнати от търговски ограничения на САЩ или ЕС, например върху износа на слънчеви панели. Същевременно според високопоставени представители ЕС настоява търговските въпроси да останат в сферата на Световната търговска организация (СТО). След седмица на консултации все още не е решено дали тази дискусия да бъде да включена в КОП30.



Дългосрочното климатично финансиране



Преди началото на КОП30 бе представена пътната карта „От Баку до Белем“, в която се очертава пътят за постигане на целта за финансиране на климатичните действия в размер на най-малко 1,3 трилиона долара до 2035 година. Андре Кореа до Лаго вчера бе домакин на силно очаквано събитие, посветено на документа. Експерти обаче се опасяват, че сесията не е успяла да представи ясни насоки и изразиха опасение, че инициативата може да завърши в задънена улица.



Финансирането е необходимо за преход към чиста енергия; мерки за адаптация и устойчивост; загуби и щети; опазване на горите, океаните и биоразнообразието; и за справедлив преход от изкопаемите горива в развиващите се страни. За да се постигне този необходим мащаб на финансиране, ще са необходими съгласувани ангажименти и действия от страна на страните, многостранните банки за развитие и участниците от частния сектор. Източниците на това финансиране обаче остават предмет на спорове.



Кореа до Лаго подчерта, че само основната цел от 300 милиарда долара, одобрена в Баку, „е в процес на преговори“, а въпросът за пътната карта за цел от 1,3 трилиона долара „все още е отворен“.



Започна движение в определена посока, сега трябва да видим как ще реагират страните“, каза президентът на КОП30 пред „Клаймът хоум нюз“, като по думите му е малко вероятно пътната карта да бъде официално одобрена или приета в Белем.



Същевременно първата седмица на КОП30 бе белязана от зрелищни протестни акции.



Хиляди представители на коренното население и международни активисти за климата преминаха вчера на голямо протестно шествие през центъра на Белем. С "Шествието за климата" демонстрантите се застъпиха за климатична справедливост и защита на земите на коренното население, които са застрашени от дървосекачи и нелегални златотърсачи.



Ден по-рано около 100 протестиращи блокираха за часове главния вход на сградата, където се провежда форумът. Военнослужещи от бразилските въоръжени сили не допуснаха демонстрантите да влязат в нея. Участниците в протеста носеха дрехи, наподобяващи тези на коренното население, и образуваха верига около входа.



Във вторник вечер активисти от коренното население нахлуха във фоайето на иначе строго охраняваната сграда. Те разбиха входните врати и се стигна до сблъсъци със силите за сигурност. Протестиращите са се разпръснаха от местопроизшествието малко след сблъсъка.

