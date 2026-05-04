Българската мрежа на Глобалния договор на ООН организира „Печелившата устойчивост“

На 20 май 2026 г. Българската мрежа на Глобалния договор на ООН ще проведе бизнес форум на високо ниво „Печелившата устойчивост“ (Profit through Sustainability) – събитие, което поставя акцент върху икономическата логика на устойчивото развитие и неговата роля като двигател на бизнес резултати.



Форумът ще събере лидерите на едни от най-големите български компании, институционални и международни експерти, за да обсъдят ключовия въпрос:



КАК УСТОЙЧИВОСТТА СЪЗДАВА РЕАЛНА И ИЗМЕРИМА СТОЙНОСТ ЗА БИЗНЕСА?



Вместо да бъде възприемана като административна тежест, невъзвръщаем разход или маркетингов трик, устойчивостта ще бъде разгледана като стратегически инструмент за:



- повишаване на ефективността

- намаляване на риска

- подобряване на финансовите резултати

- създаване на нови възможности за растеж



МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ И ВОДЕЩИ БИЗНЕС ЛИДЕРИ



Форумът ще бъде открит от Н. Пр. Флеминг Стендер, посланик на Кралство Дания в България.



Основен гост ще бъде Сара Крюгер-Фалк, изпълнителен директор на Мрежата на Глобалния договор на ООН – Дания. С опита на повече от 600 компании-участници в Глобалния договор Сара ще представи скандинавската перспектива за устойчивостта като двигател на иновации и бизнес растеж.



В специалният Fireside Chat формат представители на бизнеса, институциите и гражданския сектор ще дискутират как доброто управление и доверието в институционалната среда влияят пряко върху икономическото развитие.



В бизнес панелите висшият мениджмънт на ключови компании у нас ще коментира защо и как пазарните лидери на България поставят устойчивостта в основата на своята стратегия. Акцентът са реалните икономически резултати – ефективност, конкурентоспособност и измерима стойност за бизнеса.



Бизнес форум 2026 „Печелившата устойчивост“ поставя началото на нов разговор за икономическата логика на устойчивите решения. На 20 май лидерите на промяната ще покажат, че етиката и ефективността не са противопоставени, а част от една печеливша бизнес стратегия.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...