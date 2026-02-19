Първото роботакси на Tesla излезе от поточната линия

Cybercab
Tesla обяви, че първото ѝ роботизирано автотакси - Cybercab, официално е слязло от производствената линия на т.нар. Гигафабрика в Остин, щата Тексас. Главният изпълнителен директор на компанията Илон Мъск поздрави с публикация в Х екипа за завършването на първата производствена версия на Cybercab, което отбелязва ключова стъпка към търговското внедряване на бизнеса с роботизирани таксита на Tesla.

Най-отличителната характеристики на двуместния Cybercab е липсата на волан и педали, като пътниците разполагат с голям сензорен дисплей, на който могат да задават команди и дестинации и да получават информация от интернет. Превозното средство е проектирано да работи изцяло със системата за пълно самостоятелно шофиране на Tesla. Очаква се Tesla да започне масово производство на Cybercab през април.

Cybercab е проектиран за зараждащия се бизнес за споделено пътуване с роботаксита на Tesla. В момента тя разчита на пригодени за това коли от Model Y, с които предлага ограничени пътувания в Остин, щата Тексас.

При анонсирането на Cybercab през октомври 2024 г. Илон Мъск съобщи, че потребителите също ще имат възможност да купят колата, която по неговите думи тогава, щяла да струва около $25 000. Въпреки постигнатия производствен пробив, мащабното внедряване на Cybercab все още е изправено пред регулаторни пречки и не е ясно роботаксито ще получи легализация за движение по пътищата.

Федералните стандарти за безопасност на превозните средства В САЩ са написани с оглед на наличието на системи за човешки контрол, като например волан, което означава, че Tesla ще се нуждае от специално одобрение от регулаторните органи за всички изисквания, които не може да изпълни. Но тези изключения са свързани с ограничаването на услугите и обхвата на движение. Например, през 2025 г. дъщерната компания на Amazon Zoox получи такова федерално изключение за своя "безкормилен" електромобил и сега управлява автономна таксиметрова услуга за определени дестинации в Лас Вегас и Сан Франциско.
