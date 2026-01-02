BYD е на път да стане най-големият производител на електромобили в света

Китайската компания има ръст на продажбите с 28% през 2025 г., при Tesla спадът е с 8%

Източник: BUD.com

Моделът BYD HAN

Днес се очаква китайският автомобилен гигант BYD да детронира американския си конкурент Tesla като най-голям продавач на електрически превозни средства в света на база на данните за 2025 г., съобщи Си Ен Би Си. Този важен етап би увенчал изключителния възход за компанията BYD, чиято продукция босът на Tesla Илон Мъск осмя по време на интервю за Bloomberg през 2011 г.



Двамата автомобилни производители са готови да публикуват окончателните си годишни данни за продажбите за 2025 г., въпреки че въз основа на наличните данни за продажбите изглежда почти сигурно, че BYD официално ще надмине Tesla.



В изявление, публикувано в четвъртък, BYD заяви, че продажбите на задвижваните от батерии автомобили са се увеличили с близо 28% до 2,26 милиона бройки. Tesla все още не е публикувала данните си за продажбите за 2025 г., въпреки че се очаква да го направи по-късно през деня.



В понеделник Tesla огласи средна оценка за 1,6 милиона доставки на превозни средства през 2025 г., което е с около 8% по-малко от 2024 г. Това поставя компанията на път към втори пореден годишен спад.



Доставките са най-близкия показател до продажбите, отчетени от Tesla, но не са точно дефинирани в комуникациите на компанията с акционерите.



Tesla премина през сериозни проблеми през 2025 г., като акциите ѝ се сринаха през първото тримесечие на фона на силна конкуренция, особено от китайски производители на електрически превозни средства, и репутационните последици от провокативната политическа реторика на Мъск, припомня Си Ен Би Си.



Цената на акциите рязко се покачи през последните седмици, достигайки рекордните $489,88 миналия месец, след като Мъск заяви, че компанията тества автономни превозни средства в Остин, Тексас, без пътници на борда, почти шест месеца след стартирането на пилотна програма с налични в колите шофьори.

