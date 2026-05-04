Световните продажби на електромобили са в застой

BusinessGlobal / 04 May 2026 09:12
Световните продажби на електромобили отбелязват спад през първото тримесечие, като според анализ на консултантската фирма "ПрайсУотърхаусКупърс" (PwC) продажбите на 43 ключови пазара са спаднали с 1 процент на годишна база до малко под 2,7 милиона, информира ДПА.

Това е необичайно, предвид че пазарът на електромобили отбелязва постоянен растеж, включително увеличение с почти една трета през 2025 година, отбелязват анализаторите.

Решаващ фактор за ниските резултати е слабото търсене в Китай, който е най-големият пазар. Отчита се, че там са продадени 1,32 милиона електромобила, което е спад с 20 процента в сравнение с предходната година. В САЩ спадът дори е малко по-рязък - с 23 процента до малко под 233 000.

Ръстът в други части на света не компенсира тази тенденция, въпреки че продажбите в Европа, най-вече в ЕС и Обединеното кралство, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, са се увеличили с 26 процента до малко под 724 000 автомобила. Силните продажби в Германия и Франция са сред двигателите на растежа на европейския пазар. 

Въпреки спада в абсолютните стойности, електромобилите продължават да набират популярност в световен мащаб, включително заради резкия спад(с 8 на сто) в продажбите на автомобили само с двигатели с вътрешно горене. 

Според анализа на "ПрайсУотърхаусКупърс" пазарният дял на електромобилите е 16 процента - най-високият, отчитан досега за първо тримесечие.

Предполага се, че спадът в Китай се дължи основно на еднократни ефекти например намалените субсидии. Тенденцията там вече отново е насочена възходящо и консултантската компания заяви, че очаква продажбите на изцяло електрически автомобили да се възстановят през второто тримесечие.

Средата е трудна, но европейските производители наваксват, заяви Харалд Вимер, партньор в "ПрайсУотърхаусКупърс".
 
Вимер посочва, че новите модели на европейските автомобилни производители отговарят на вкусовете на клиентите.

"На техните вътрешни пазари това се отразява в нарастващи обеми на продажбите, които биха могли да бъдат допълнително подкрепени от потенциално увеличение на търсенето, дължащо се на високите цени на горивата в резултат на конфликта в Иран", казва той. Според експерта европейските автомобилни производители все още трябва да предприемат мерки по отношение на разходите и скоростта на иновациите.
