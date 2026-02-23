Lamborghini се отказа да прави електромобили

Би било "скъпо хоби" в сегашния момент на пазара и потребителското търсене, казва шефът на компанията Щефан Винкелман

Източник: media.lamborghini.com

Италианският производител на суперавтомобили Lamborghini се отказа от производството на задвижван само от електричество модел, съобщи в интервю за „Сънди Таймс“ шефът на компанията Щефан Винкелман. Вместо това компанията, която през бранда Audi е част от групата Volkswagen, ще инвестира в хибридни возила.



През 2023 г. Lamborghini представи концептуалния си електромобил Lanzador, но сега плановете са той да не влиза в производство, защото вътрешните ѝ анализите са показали спад на интереса към такъв тип возила.



Развитието на електромобили има риска да стане скъпо хоби за бранда, като се има предвид, че възприемането на електрически автомобили от нашите клиенти клони към нула, казва в интервюто Винкелман.



Според шефа на Lamborghini моделът Lanzador ще бъде развит като Plug-In хибрид, като се очаква до 2030 г. цялата гама от модели да бъде с такъв тип задвижване, при което основният двигател е с вътрешно горене, но се подпомага от по-малък електродвигател със зареждана от мрежата батерия. Винкелман казва, че Lamborghini ще произвежда коли с двигатели с вътрешно горене докато е възможно.



През 2025 г. Lamborghini достави рекордните 10 747 бройки на своите клиенти, като според нейния отчет за ръста в продажбите е допринесла стратегията за хибридизация на моделите, която е намерила добър прием. Най-големият пазар на бранда е Европа, Близкия Изток и Африка (ЕМЕА) (4650 бр.), следван от Северна и Южна Америка (3347) и Азия (2750).



Резултатите са подкрепени от доброто представяне на хибридния Revuelto, чиято цена започва от €515 000, plug-in хибридната версия на SUV-a Urus (от €240 000), както и от излезлия на пазара през м.г. хибрид Temerario (от €298 000), като така хибридните версии вече са налични във всеки модел от гамата на Lamborghini.



Според Винкелман любителите на спортни автомобили не успяват да получат емоционална свързаност с електромобилите, защото им липсва шума на двигателя.



Сериозните инвестиции в развитие на електромобили когато пазарът и клиентската база не са готови би било скъпо хоби и финансова безотговорност спрямо акционерите, потребителите и нашите служители, казва Винкелман.



В същото време според него plug-in хибридите са „най-доброто от двата свята“, съчетавайки гъвкавостта и въртящия момент при ниски обороти с емоцията и разгръщането на мощността на двигателя с вътрешно горене.

