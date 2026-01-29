Tesla спира производството на Model S и Model X, за да прави роботи

Производителят на електромобили обяви първият годишен спад на продажбите в историята си

Източник: Tesla.com

Tesla Model X

Tesla ще спре производството на луксозните Model S и Model X, като ще използва фабриката във Фримонт, Калифорния, за да произвежда хуманоидните роботи Optimus, заяви босът на компанията Илон Мъск в сряда, съобщи CNBC.



"Време е да сложим край с почести на програмите за Model S и X", съобщи Мъск по време на разговор с инвеститори по време на отчета за последното тримесечие на м.г. "Ако искате да купите Model S и X, сега е времето да го направите", добави той.



След старта на продукцията на Tesla с вече забравения модел Roadster, двата модела са най-старите возила на компанията, като през последните години цената им намалява, за да може да се справят с глобалната конкуренция. Продажбите на седана Model S започнаха през 2012 г., през 2015 г. на пазара излезе и всъдеходът Х.



На сайта на Tesla в момента цените на Model S започват от $95 000, докато Model X струва от $100 000 нагоре. Въпреки изгодните предложения в момента двата големи електромобила допринасят за едва 3% от общо 1,59-те млн. автомобили, доставени от Tesla през 2025 г. Огромната част от продажбите се дължи на компактния седан Model 3 и на компактния кросоувър Model Y. Техните цени започват съответно от $38 000 и $40 000, макар в края на м.г. Tesla да предложи временно и по-евтини варианти.



В обявяването на тримесечните резултати в сряда Tesla декларира първото в историята си понижение на приходите на годишна база, като продажбите ѝ падат в три от четирите последни тримесечия. В последно време Мъск се опитва да насочи вниманието към изцяло автономните автомобили и хуманоидните роботи, където все още няма готови решения за бизнеса.



В тази посока Tesla разработва Optimus, който трябва да бъде двукрак робот, способен за всякаква работа – от гледане на деца до работник в заводите. Компанията е обявила, че очаква да представи през третото тримесечие на годината първият му вариант, който може да влезе в масово производство.



Според изказването на Мъск от сряда, плановете на Tesla са от завода, който все още произвежда моделите S и X, да излизат до 1 млн. бройки Optimus годишно. За да се премине към новото производство в завода във Фримонт ще се наемат още работници, заяви Мъск.













