Tesla спира производството на Model S и Model X, за да прави роботи

Производителят на електромобили обяви първият годишен спад на продажбите в историята си

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 29 January 2026 14:41 >
Tesla спира производството на Model S и Model X, за да прави роботи
Източник: Tesla.com
Tesla Model X
Tesla ще спре производството на луксозните Model S и Model X, като ще използва фабриката във Фримонт, Калифорния, за да произвежда хуманоидните роботи Optimus, заяви босът на компанията Илон Мъск в сряда, съобщи CNBC.

"Време е да сложим край с почести на програмите за Model S и X", съобщи Мъск по време на разговор с инвеститори по време на отчета за последното тримесечие на м.г. "Ако искате да купите Model S и X, сега е времето да го направите", добави той.

След старта на продукцията на Tesla с вече забравения модел Roadster, двата модела са най-старите возила на компанията, като през последните години цената им намалява, за да може да се справят с глобалната конкуренция. Продажбите на седана Model S започнаха през 2012 г., през 2015 г. на пазара излезе и всъдеходът Х.

На сайта на Tesla в момента цените на Model S започват от $95 000, докато Model X струва от $100 000 нагоре. Въпреки изгодните предложения в момента двата големи електромобила допринасят за едва 3% от общо 1,59-те млн. автомобили, доставени от Tesla през 2025 г. Огромната част от продажбите се дължи на компактния седан Model 3 и на компактния кросоувър Model Y. Техните цени започват съответно от $38 000 и $40 000, макар в края на м.г. Tesla да предложи временно и по-евтини варианти.

В обявяването на тримесечните резултати в сряда Tesla декларира първото в историята си понижение на приходите на годишна база, като продажбите ѝ падат в три от четирите последни тримесечия. В последно време Мъск се опитва да насочи вниманието към изцяло автономните автомобили и хуманоидните роботи, където все още няма готови решения за бизнеса.

В тази посока Tesla разработва Optimus, който трябва да бъде двукрак робот, способен за всякаква работа – от гледане на деца до работник в заводите. Компанията е обявила, че очаква да представи през третото тримесечие на годината първият му вариант, който може да влезе в масово производство.

Според изказването на Мъск от сряда, плановете на Tesla са от завода, който все още произвежда моделите S и X, да излизат до 1 млн. бройки Optimus годишно. За да се премине към новото производство в завода във Фримонт ще се наемат още работници, заяви Мъск.

 

 

 
Свързани публикации:
Хуманоидните роботи са вече тук, но кога ще станат наистина полезни?BYD е на път да стане най-големият производител на електромобили в светаИнститутът INSAIT създаде модел, даващ на роботите триизмерен пространствен интелектМъск обеща да инсталира чатбота Grok в колите на TeslaXiaomi става конкурент на Tesla
TeslaроботиOptimus
Мнения
Дебатът за работниците имигранти не е икономически, а социо-културен
Уорън Бъфет сравни изкуствения интелект с опасността от ядрените оръжия
ЕС да изработи обща позиция със САЩ за Гренландия
Навикът да искаш прошка от екипа: невидимата сила зад успеха на компанията
Навик ли е смелостта?
Най - четени
Българите инвестират средно €4155 през RevolutUPS съкращава 30 000 работни места, намалявайки доставките за AmazonSchneider Electric обявява Resource Advisor+ – нова ера за енергията и устойчивото развитиеExpo Event Industry: събитието за бизнеса със събития EEI 2026 събра индустрията на срещите и събитията в България
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Мистериозната певица с милиони стриймове - но коя (или какво) е тя?
Exit >
Най-печелившите спортисти и отбори през 2025 г.
Exit >
Здрав дух в здраво тяло
Exit >
„Гала в София” се завръща и през 2026: по-голяма, по-бляскава и по-емоционална от всякога!
Exit >
Иглика Василева, която сглобява литературната география на света

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ