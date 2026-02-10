Великобритания удължи до 13 август лиценза за българските дъщерни дружества на "Лукойл"

Първоначално лицензът трябваше да изтече на 14 февруари

Великобритания удължи днес срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на руския концерн "Лукойл" в България, съобщава на сайта си британската Служба за прилагане на финансови санкции към министерството на финансите.



Генералният лиценз включва компаниите "Лукойл България", "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл Ейвиейшън България" и "Лукойл - България бункер". Лицензът влезе в сила на 14 ноември 2025 г. и изтича на 13 август 2026 г.", се посочва в документите, публикувани на страницата на службата. Първоначално лицензът трябваше да изтече на 14 февруари 2026 година.



През октомври м.г. Великобритания наложи санкции срещу руската компания, като по-късно издаде специален лиценз, позволяващ трансакции с българските й дружества, за да се гарантира нормалната им работа. Подновеният лиценз бе удължен, което позволи на фирми и банки да извършват трансакции с "Лукойл България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл-България Бункер" и "Лукойл Ейвиейшън България", както и с техните дъщерни компании, до февруари 2026 година, припомня БТА.



В България правителството назначи особен търговски управител за четирите дружества, който да ръководи активите на "Лукойл", докато компанията завърши процеса по продажба. "Лукойл" тогава обяви, че запазва правото си да търси съдебна защита и заяви, че дейността на управителя не трябва да възпрепятства продажбата на активите й в страната ни.

