Американските Chevron и Quantum наддават за международния бизнес на "Лукойл"

Според FT, ако бъде постигнато споразумение, компаниите планират да разделят активите помежду си

БТА



Американската петролна компания „Шеврон“ (Chevron) и фондът за дялови инвестиции „Куантум Енерджи Партнърс“ (Quantum Energy Partners) обединяват усилия за участие в наддаването за международните активи на руската петролна компания „Лукойл“, чиято стойност се оценява на 22 млрд. долара, пише в. „Файненшъл таймс“, цитиран от Ройтерс.



Говорител на „Шеврон“ заяви в писмен отговор до Ройтерс, че компанията разполага с диверсифицирано портфолио в областта на проучването и добива на енергийни ресурси в световен мащаб и продължава да оценява потенциални възможности, като отказа да коментира конкретни търговски въпроси. Той подчерта, че „Шеврон“ работи съгласно етичен кодекс и спазва всички приложими закони и регулации.



За първи път бе съобщено, че „Шеврон“ проявява интерес към международните активите на руската компания в средата на ноември.



„Куантум Енерджи Партнърс“, „Лукойл“ и Белият дом не са отговорили незабавно на запитванията за коментар.



През декември Ройтерс информира, че саудитската компания „Мидад Енержди“ (Midad Energy) е сред другите кандидати за покупка на международните активи на „Лукойл“.



Според информацията на „Файненшъл таймс“, ако бъде постигнато споразумение, „Шеврон“ и „Куантум Енерджи Партнърс“ планират да разделят активите на руската компания помежду си.

