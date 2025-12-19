Заемът за Украйна ще бъде осигурен само от държавите в ЕС, които желаят

Заемът за Украйна, договорен тази нощ от Европейския съвет, ще бъде изтеглен само от държавите в ЕС, които желаят да се включат, уточни председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на пресконференция след края на последното за годината заседание на европейските лидери в Брюксел.

Тя посочи, че заемът от 90 милиарда евро ще бъде взет от международните пазари по процедурата на ЕС за т. нар. засилено сътрудничество, при която участват държавите, изявили желание и с възможност за останалите да се присъединят, ако и когато пожелаят. Ясната ни цел е постигането на справедлив и траен мир в Украйна, каза Фон дер Лайен.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща добави, че ЕС си запазва правото да използва запорираното руско имущество за погасяване на този заем. Не целим продължаването на войната, днешните решения са важен принос за постигането на справедлив и траен мир. Единственият начин Русия да седне на масата за преговори е Украйна да бъде силна, посочи той.

Ясното ни послание към Русия е, че не постигнахте целите си в Украйна; Европа ще продължи подкрепата за Украйна, докогато е необходимо. Русия трябва да преговаря и да приеме, че не може да спечели войната. Единственият път напред е прекратяване на огъня и постигане на мир чрез преговори, заяви Коща.

Той съобщи, че европейските лидери са приели също и решение да удължат наложените на Русия санкции.

След над 17 часа преговори Европейският съвет реши да предостави на Украйна безлихвен заем за следващите две години. 

Германският канцлер Фридрих Мерц уточни на пресконференция, че средствата ще бъдат осигурени с европейски безлихвен заем от международните пазари. По неговите думи средствата ще бъдат върнати от Киев, когато бъде изплатено обезщетение от Русия. Предвижда се, ако няма обезщетения, заемът да бъде покрит със запорираното в ЕС руско имущество, добави Мерц.
