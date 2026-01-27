България е трета по ръст на продадени нови автомобили в Европа

Броят на регистрираните нови автомобили в страните от Европейския съюз през 2025 г. се е увеличил до 10 822 831 превозни средства, което представлява ръст от едва 1,8 на сто спрямо 2024 г. Въпреки това общите обеми остават значително под нивата отпреди пандемията. Това сочат най-новите данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA), публикувани днес на нейната интернет страница.



През 2025 г. са регистрирани 1 880 370 нови електрическите автомобили, задвижвани изцяло от батерии (BEV), които заемат 17,4 на сто от пазарния дял на ЕС. Четирите най-големи пазара в ЕС, които заедно представляват 62 на сто от регистрациите на електрически автомобили с батерии, отбелязаха ръст - 43,2 на сто в Германия, 18,1 на сто в Нидерландия, 12,6 на сто в Белгия и 12,5 на сто във Франция.



Данните за 2025 г. също показват, че регистрациите на хибридни електрически автомобили (HEV) в ЕС са нараснали до 3 733 325 единици, водени от растежа на четирите най-големи пазара – 23,1 на сто в Испания, 21,6 на сто във Франция,8 на сто в Германия и 7,9 на сто в Италия. Хибридните електрически модели представляват 34,5 на сто от общия пазар на ЕС.



Регистрациите на плъгин хибридните коли продължават да растат, достигайки 1 015 887 бройки през 2025 г. Това се дължи на увеличението на обема на ключови пазари като Испания (111,7 на сто), Италия (+86,6 на сто) и Германия (+62,3 на сто), като през миналата година са заели пазарен дял от 9,4 на сто от регистрациите на автомобили в ЕС, в сравнение със 7,2 на сто през 2024 година.



През декември миналата година спрямо същия месец на 2024 г. се отчита ръст на новорегистрираните електрическите автомобили, задвижвани изцяло от батерии от 51 на сто и 36,7 на сто за плъгин хибридните коли, докато ръстът при новорегистрираните хибридни електрически автомобили е 5,8 на сто.



През 2025 г. регистрациите на бензинови автомобили са намалели с 18,7 на сто, като всички основни пазари са отбелязали спад. Франция е отбелязала най-рязко понижение, като регистрациите са намалели с 32 на сто, следвана от Германия (21,6 на сто), Италия (18,2 на сто) и Испания (16 на сто).



С 2 880 298 регистрирани нови автомобила пазарният дял на бензиновите автомобили е спаднал до 26,6 на сто спрямо 33,3 на сто през 2024 година. По подобен начин пазарът на дизелови автомобили е намалял до 24,2 на сто, което е довело до дял от 8,9 на през 2025 г. на годишна основа.



Освен това, годишната вариация за декември 2025 г. показа спад от 19,2 на сто за бензиновите автомобили и 22,4 на сто за дизеловите превозни средства.



България бележи значителен ръст на броя на новорегистрираните автомобили през 2025 година. В страната ни през миналата година са регистрирани 49 419 автомобила, което е ръст с 15,1 на сто спрямо 42 941 автомобила през 2024 г. Това нарежда страната ни на трето място в ЕС по растеж на регистрациите на нови автомобили през миналата година, сочат данните на организацията. Пред страната ни са само Литва (с ръст от 39,3 на сто) и Латвия (ръст от 31,4 на сто).



Делът на новите автомобили с бензинови двигатели е най-висок спрямо всички новорегистрирани коли у нас през отчетния период – 38 875, което представлява ръст от 14,4 на сто спрямо 2024 г. Следват новите автомобили с дизелови двигатели – 5313 превозни средства (спад от 8,6 на сто спрямо 2024 г.), електрическите автомобили, задвижвани изцяло от батерии (BEV) – 2420 автомобила, или ръст от 62 на сто спрямо 2024 г. По-малък е делът на новорегистрираните хибридни електрически автомобили (HEV) – 2045 коли (ръст от 103,5 на сто спрямо 2024 г.), както и на плъгин хибридните коли – 566 или ръст от 21,2 на сто за същия отчетен период.



Пазарен дял



Най-голям дал на новорегистрираните коли в ЕС през миналата година има групата на „Фолксваген“ (Volkswagen Group) – 27,6 на сто спрямо дял от 26,7 на сто през миналата година. Това отговаря на 2 988 870 продажби - с 5,5 на сто повече, отколкото през 2024 година.



Автомобилният концерн „Стелантис“ (Stellantis) е на второ място по продажби в ЕС през 2025 г. с 1 660 155 превозни средства, което представлява спад от 4,7 на сто на годишна база. Пазарният дял на „Стелантис“ намалява до 15,3 на сто през 2025 г. спрямо 16,4 на сто на годишна база.



Автомобилна група „Рено“ (Renault Group) е реализирала продажби на 1 239 693 нови автомобила през миналата година, с 5,6 на сто повече спрямо 2024 г. Това отговаря на ръст на пазарния дял до 11,5 на сто спрямо 11 на сто през 2024 г.



На този фон новите регистрации на автомобили „Тесла“ (Tesla) в ЕС се сриват с цели 37,9 на сто през 2025 г. на годишна база - до 150 504 електромобила, което отговаря на пазарен дял от 1,4 на сто през миналата година (спрямо дял от 2,3 на сто през 2024 г.)

