Светът на продажбите има нов лидер

Amazon стана най-голямата компания в света по този показател, прекъсвайки 13-годишната серия на Walmart начело на списъка

Пламен Енев
Пламен Енев / 20 February 2026 12:12 >
Светът на продажбите има нов лидер
Източник: GettyImages
Amazon стана най-голямата компания в света, измерена по продажби, прекъсвайки 13-годишната серия на Walmart начело на списъка, предаде CNN.

Amazon отчете продажби от 717 милиарда долара през 2025 г., докато Walmart, най-голямата компания в света от повече от десетилетие, има 713 милиарда долара за същия период, стана ясно от изявление на търговецът на дребно в четвъртък.

Въпреки че двете компании са значителни конкуренти в потребителската търговия на дребно, ръстът на приходите на Amazon в облачните изчисления, рекламата и други бизнеси ѝ помогна да заеме челната позиция.

Джеф Безос стартира Amazon през 1994 г. като онлайн книжарница, но компанията реализира продажби от близо 129 милиарда долара миналата година от своето подразделение Amazon Web Services. AWS предоставя огромна мрежа от изчислителни, информационни и изкуствен интелект опции на компании и правителства по целия свят. AWS е и ключов двигател на печалбата на Amazon и помага на компанията да компенсира загубите от бизнеса си на дребно.
По-голямата част от приходите на Amazon (464 милиарда долара) миналата година дойдоха от продажби в онлайн и физически магазини, както и от трети страни. Amazon също така генерира над 100 милиарда долара общо от реклама и абонаменти за Prime.

За разлика от това, повече от 90% от продажбите на Walmart идват от физическите магазини и уебсайтове.

Въпреки бързия възход на Amazon, Walmart се адаптира и е в най-силната си форма от години.

Акциите на Walmart наскоро надхвърлиха 1 трилион долара по стойност, като това е първият традиционен търговец на дребно, достигнал тази граница. Walmart също така премести листването си на Nasdaq, сигнализирайки на инвеститорите, че иска да бъде възприемана като технологична компания.

Бизнесът на Walmart в Съединените щати се разраства, воден от домакинствата от средната класа и тези с по-високи доходи, които се обръщат към търговеца на дребно, за да се опитат да спестят пари. Търговецът на дребно продължава да печели пазарен дял от конкуренти като Target.

Walmart, ръководен от новия главен изпълнителен директор Джон Фърнър, заяви в четвъртък, че продажбите в САЩ са нараснали с 4,6% през последното тримесечие.

„Темпото на промяна в търговията на дребно се ускорява“, каза Фърнър в изявление. „Нашите финансови резултати показват, че ние не само приемаме тази промяна, но и я водим.“
