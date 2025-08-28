Продажбите на нови автомобили в Европа се възстановяват през юли

Продажбите на нови автомобили в Европа са се възстановили през юли благодарение на силното търсене на електрически и плъг-ин (plug-in) хибриди, сочат публикувани днес данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA), предаде ДПА.



Регистрациите на автомобили в Европейския съюз са нараснали с 7,4 процента на годишна база 914 680 през юли, компенсирайки спада от 7,3 процента през юни.



Данните показват годишно увеличение от 39,1 процента при продажбите на изцяло електрически автомобили и 14,3 процента при хибридните коли, като плъг-ин моделите отбелязват пети пореден месец на силен ръст - с 56,9 процента.



Продажбите на бензинови автомобили са намалели с 12 процента, а на дизелови - с 15,2 процента.



В България също е отчетен ръст в регистрациите на нови автомобили през юли. Делът на електрическите автомобили достига 5,8 процента, на хибридните - 3,5 процента, а на плъг-ин хибридите - 1,4 процента. Най-голям е делът на новорегистрираните автомобили с бензинов двигател - 81,7 процента, следвани от дизеловите - 7,7 процента. През юли 2025 г. в страната са продадени общо 4706 нови автомобила, което представлява ръст от 20,5 процента спрямо същия месец на предходната година. Наблюдава се увеличение в продажбите на електрически и хибридни превозни средства. Продадените електромобили през месеца са 272, което е с 77,8 процента повече в сравнение с юли 2024 г. Плъг-ин автомобилите също отбелязват ръст – реализирани са 64 продажби или с 56,1 процента повече на годишна база. При хибридните автомобили увеличението е още по-голямо - 104,4 процента до 166 продадени бройки. Повишават се и продажбите на автомобили с традиционни горива. През юли са продадени 3843 бензинови автомобила - с 15,8 процента повече спрямо същия период на миналата година, и 361 дизелови - с 16,5 процента повече на годишна база, сочат данните на сайта на европейската браншова асоциация.



Данните показват, че сред най-големите икономики търсенето на автомобили в Германия е нараснало с 11,1 процента, а в Испания - със 17,1 процента.



Междувременно Франция регистрира спад от 7,7 процента, а Италия - намаление от 5,1 процента в регистрациите.



За периода от началото на годината до юли регистрациите на автомобили в ЕС са намалели с 0,7 процента спрямо същия период на миналата година.



За периода януари – юли пазарният дял на изцяло електрическите автомобили е 15,6 процента. Регистрациите на хибридни автомобили заемат 34,7 процента от пазара и остават предпочитан избор сред потребителите в ЕС.



В същото време комбинираният пазарен дял на бензиновите и дизеловите автомобили е намалял до 37,7 процента спрямо 47,9 процента за същия период през 2024 г.

