Германия поема курс към облекчаване на планираната забрана за автомобили с ДВГ от 2035 г.

Източник: vecteezy

Германското правителство е взело решени да настоява за облекчаване на планираната забрана на Европейския съюз за нови автомобили с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) от 2035 г., предаде ДПА, позовавайки се на свои източници.



Управляващата коалиция в страната е взела решение, че „високоефективните двигатели с вътрешно горене“ трябва да продължат да бъдат разрешени и след 2035 г.,



Очаква се канцлерът Фридрих Мерц да напише писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, в което да очертае новата позиция на Германия, която е резултат от месеци на коалиционни споровел, допълва ДПА.



През 2022 г. ЕС реши, че от 2035 г. на новите автомобили вече няма да е позволено да отделят вреден за климата въглероден диоксид (CO2). Това на практика би означавало, че регистрацията на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене вече няма да е позволена. След сериозни критики от страна на производителите на автомобили и някои страни от ЕС обаче, Европейската комисия в Брюксел обяви планове за преразглеждане на регламента.

