Най-старата манастирска пивоварна в света се продава

Schneider Weisse купува легендарната Weltenburger на фона на продължаващ спад в продажбите на бира в Германия

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 20 January 2026 12:36 >
Най-старата манастирска пивоварна в света се продава
Източник: Wikipedia.org - Octobrist
Най-старата манастирска пивоварна в света - германската Weltenburger, се продава на мюнхенските пивовари Schneider Weisse като част от консолидацията в сектора в отговор на спада в продажбите на пиво в Германия, пише в. „Гардиън“.

В абатството Велтенбург, което е все още действащ манастир на брега на река Дунав в Бавария, бира се вари от почти 1000 години. Въпреки че пивоварната все още е собственост на католическата църква, още преди половин век бенедиктинските монаси са предали производството на многократно награждаваното светло пиво и емблематичните тъмни бири на марката на персонал на пивоварната Bischofshof, която също ще бъде продадена на Schneider. 

Епархията Регенсбург и Schneider Weisse се споразумяха за продажбата след няколко години, през които бизнесът на Weltenburger беше на загуба и църквата трябваше да инвестира собствени средства, за да го подкрепи, съобщиха местните медии. Финансовите подробности за продажбата на Weltenburger на датиращата от 1872 г. Schneider, не са известни. Но покупката е планирана да приключи до януари 2027 г. и да запази 21-те служители на Weltenburger. Основаната през 1649 г. Bischofshof, която има 56 служители, ще спре производството си в края на годината, а продукцията на марката бира ще се изнесе при Schneider.

Продажбите на бира в Германия намаляват, следвайки тренда за по-ниска консумация на алкохол в много западни страни, припомня „Гардиън“. Оборотът на индустрията се е свил с една четвърт за последните 15 години, като през първата половина на 2025 г. потреблението е спаднало с 6,3% до 39 млн. хектолитра, което е най-ниското ниво за полугодие от 30 години.

Германският пазар на бира е известен със своята лоялност към регионалните марки, като няколко десетки национално или световно известни имена се състезават с продукцията на около 1500 малки и средни пивоварни.

Weltenburger ще продължи да се произвежда в историческото абатство, а епархията Регенсбург заяви, че търси работа за съкратените работници от Bischofshof.

 
Свързани публикации:
Accenture купува австралийската компания за киберсигурност CyberCX за $650 млн.Стойността на глобалните сделки за сливания и придобивания за първото полугодие се увеличава с 30 на стоAdvent International купува TBI BankПродажбите на бира в световен мащаб спадат, според Безалкохолната бира настъпва на "Октоберфест"
сделкибираWeltenburger
Мнения
Уорън Бъфет сравни изкуствения интелект с опасността от ядрените оръжия
ЕС да изработи обща позиция със САЩ за Гренландия
Навикът да искаш прошка от екипа: невидимата сила зад успеха на компанията
Навик ли е смелостта?
Успехът като умение да даваш
Най - четени
Румен Радев подаде оставка - какво следва според КонституциятаТръмп и другите куриози с Нобела за мирКакво предвижда споразумението ЕС-МЕРКОСУР?Дигитализацията затвори датските пощиАнтикорупцията при еврофондовете: много органи, нула отговорност
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Мистериозната певица с милиони стриймове - но коя (или какво) е тя?
Exit >
Най-печелившите спортисти и отбори през 2025 г.
Exit >
Здрав дух в здраво тяло
Exit >
„Гала в София” се завръща и през 2026: по-голяма, по-бляскава и по-емоционална от всякога!
Exit >
Иглика Василева, която сглобява литературната география на света

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ