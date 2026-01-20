Най-старата манастирска пивоварна в света се продава

Schneider Weisse купува легендарната Weltenburger на фона на продължаващ спад в продажбите на бира в Германия

Източник: Wikipedia.org - Octobrist

Най-старата манастирска пивоварна в света - германската Weltenburger, се продава на мюнхенските пивовари Schneider Weisse като част от консолидацията в сектора в отговор на спада в продажбите на пиво в Германия, пише в. „Гардиън“.



В абатството Велтенбург, което е все още действащ манастир на брега на река Дунав в Бавария, бира се вари от почти 1000 години. Въпреки че пивоварната все още е собственост на католическата църква, още преди половин век бенедиктинските монаси са предали производството на многократно награждаваното светло пиво и емблематичните тъмни бири на марката на персонал на пивоварната Bischofshof, която също ще бъде продадена на Schneider.



Епархията Регенсбург и Schneider Weisse се споразумяха за продажбата след няколко години, през които бизнесът на Weltenburger беше на загуба и църквата трябваше да инвестира собствени средства, за да го подкрепи, съобщиха местните медии. Финансовите подробности за продажбата на Weltenburger на датиращата от 1872 г. Schneider, не са известни. Но покупката е планирана да приключи до януари 2027 г. и да запази 21-те служители на Weltenburger. Основаната през 1649 г. Bischofshof, която има 56 служители, ще спре производството си в края на годината, а продукцията на марката бира ще се изнесе при Schneider.



Продажбите на бира в Германия намаляват, следвайки тренда за по-ниска консумация на алкохол в много западни страни, припомня „Гардиън“. Оборотът на индустрията се е свил с една четвърт за последните 15 години, като през първата половина на 2025 г. потреблението е спаднало с 6,3% до 39 млн. хектолитра, което е най-ниското ниво за полугодие от 30 години.



Германският пазар на бира е известен със своята лоялност към регионалните марки, като няколко десетки национално или световно известни имена се състезават с продукцията на около 1500 малки и средни пивоварни.



Weltenburger ще продължи да се произвежда в историческото абатство, а епархията Регенсбург заяви, че търси работа за съкратените работници от Bischofshof.





Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...