Американската Nuveen купува британския фонд мениджър Schroders за $13,5 млрд.

Американският мениджър на активи Nuveen купува за £9,9 милиарда паунда ($13,5 млрд.) британската компания Schroders, съобщи Ройтерс. Сделката, която е най-голямото придобиване на европейски фондов мениджър, слага край на независимостта на 222-годишната лондонска фирма. Придобиването, при което семейството основатели на британския мениджър на пари ще продадат своите дялове, ще създаде комбинирана група с активи под управление на стойност $2,5 трилиона. След обявяването на сделката акциите на Schroders скочиха с 29%. Придобиването оценява Schroders на 16,5 пъти очакваната печалба за 2026 г.



„Това е огромна трансформационна стъпка и за двете фирми“, каза пред Ройтерс Бил Хъфман, главен изпълнителен директор на Nuveen пред Ройтерс, добавяйки, че сделката дава глобално присъствие на Nuveen, и че компанията е отворена за по-нататъшни сделки за постигане на растеж.



Средните по размер мениджъри на активи в Европа, които търгуват с акции като Schroders, са изправени пред необходимостта да се обединят, за да се конкурират с по-големите американски конкуренти като BlackRock и Vanguard, които продават по-евтини базирани на индекси дялове и други пасивни продукти.



Последните сделки за милиарди долари включват покупката на фондовото подразделение на AXA от BNP Paribas през 2025 г., въпреки че други европейски преговори за сливане са се провалили.



Schroders се разраства от финансиране на трансатлантическа търговия през 19-и век до най-големия самостоятелен мениджър на активи във Великобритания. Но акциите му потънаха с 30% през последните пет години, въпреки че са си възвърнали част от позициите под ръководството на главния изпълнителен директор Ричард Олдфийлд.



Фамилията основатели, което все още има две места в борда на директорите, ще продаде своя 41% дял като част от продажбата, каза Олдфийлд пред Ройтерс.



Сделките за управление на активи имат противоречива история, като няколко от тях се борят с проблеми с интеграцията. Aberdeen Asset Management и Standard Life се споразумяха за сливане през 2017 г., но оттогава акциите на съвместната група са паднали с около 50%.



Активи под управление за $2,5 трлн. на обединената група Nuveen-Schroders я поставят малко под най-големия фондов мениджър в Европа - Amundi ($2,6 трлн.), но много под американските гиганти BlackRock ($14 трлн.), Vanguard ($12 трлн.) и State Street ($6,4 трлн.).

