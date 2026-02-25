Глобалният бум на сливанията и придобиванията продължава и през 2026 г.

Глобалният бум на сливанията и придобиванията, който определи 2025 г., продължава и през 2026 г., тъй като компаниите преоценяват портфейлите си, а търсенето, водено от изкуствения интелект (AI), подхранва мащабни сделки. Въпреки това, свиващият се капиталов ресурс принуждава ръководителите да бъдат по-селективни от всякога.Въпреки бавния старт, тъй като мащабните мита на Тръмп в началото на миналата година за кратко спряха придобиванията и новите публични листвания, общата стойност на дейността по сключване на сделки скочи с близо 40% до рекордните 4,9 трилиона долара през 2025 г., според частната фирма за пазарно проучване Pitchbook. Тя надмина предишния връх от 4,86 ​​трилиона долара, достигнат през 2021 г., когато броят на сделките и стойността достигнаха рекорди, съобщи PitchBook. Активността се ускори миналата година, тъй като централните банки намалиха лихвените проценти, оценките се подобриха, а компаниите увеличиха разходите си за изкуствен интелект.Пазарите залагат, че скокът ще продължи, тъй като Уолстрийт възвръща апетита си за големи сделки на фона на перспективата за по-ниски разходи за заеми.Проучване на Bain & Company сред 300 ръководители на компании за сливания и придобивания установи, че 80% очакват да запазят или увеличат активността по сделките тази година, позовавайки се на подобрени макроикономически условия и нарастващ брой активи от частен капитал и рисков капитал, чакащи да бъдат реализирани.Goldman Sachs, базирайки се на собствено проучване сред 600 корпоративни и финансови представители, установи, че 57% смятат, че мащабът и стратегическият растеж ще бъдат основният двигател на решенията за сделки тази година.„Тъй като резките промени в търговските политики се установиха в модел на по-малко застрашаваща промяна, облекчението се превърна в увереност, а след това и в страх да не пропуснеш момента“, каза Джейк Хенри, глобален съръководител на отдела за сливания и придобивания на McKinsey, цитиран от CNBC.В основата на промяната е решителният тласък на компаниите да преоценят своите портфейли, тъй като геополитическите рискове, икономическата фрагментация и неравномерният глобален растеж принуждават бордовете да преосмислят къде оперират и рисковете, които са готови да поемат.„Лидерите в различни индустрии признават, че много традиционни бизнес модели са достигнали границите на своите исторически двигатели на растеж“, каза пред финансовата медиа Сюзън Кумар, изпълнителен вицепрезидент на глобалната практика за сливания и придобивания и продажби на активи на Bain. „Компаниите спешно трябва да се преоткрият, за да изпреварят големите сили на технологичните смущения, постглобализационната икономика и променящите се фондове за печалба“, добави тя.Миналата година Goldman оглави световната класация за сливания и придобивания, консултирайки близо 40 сделки на обща стойност 1,48 трилиона долара. Това отбеляза най-силния период за мега-сделки по обем, според Ройтерс, позовавайки се на записи на LSEG, датиращи от 1980 г.Въпреки това компаниите остават предпазливи. Индексът на настроенията за сливания и придобивания на Boston Consulting Group се възстанови до 75 от най-ниското си ниво в края на 2022 г., но все още остана доста под дългосрочната средна стойност от 100, което отразява „подобряваща се, но предпазлива позиция“. По-висока стойност от предходния месец показва, че инерцията на пазара на сливания и придобивания се ускорява, докато по-ниска стойност предполага забавяне.Въпреки че апетитът за сделки остава силен, пулът от капитал за финансирането им е исторически оскъден, което принуждава ръководителите да се стремят само към сделки, които носят ясна възвръщаемост. Делът на капитала, разпределен за сливания и придобивания, достигна 30-годишно дъно през 2025 г., според Bain, тъй като компаниите насочиха повече пари към дивиденти, обратно изкупуване, капиталови разходи, както и научноизследователска и развойна дейност.„Ръководителите трябва да проверят дали пътищата за сливания и придобивания и конкретните сделки ще помогнат на компанията да се конкурира по-добре на най-атрактивните пазари... да преосмислят границите на портфолиото и да вземат по-големи и по-смели решения за това какви възможности трябва да притежават“, обясни Кумар. „Тъй като конкурентните изисквания за капитал повишават летвата за сделки, дисциплинираното преоткриване и създаването на стойност са от съществено значение“, добави тя.Кризата във финансирането изтласка частния капитал в центъра на сключването на сделки. Фирмите за частен капитал се стремят да използват свободни средства, кредитополучателите се обръщат към частни кредитни фондове за гъвкавост, а суверенните фондове все по-често действат като водещи инвеститори, а не като пасивни поддръжници.Според Goldman, частният капитал вече представлява приблизително 40% от световната активност по сливания и придобивания. Въпреки признаците на стрес на пазара на частни кредити – сега оценяван на приблизително 2,1 трилиона долара – Goldman очаква класът активи да се удвои до 2030 г., разширявайки наличния капитал за финансиране на големи сделки.Според доклади от индустрията, блокбъстър сделките подхранват възраждането на сливанията и придобиванията, задвижвани от търсенето, свързано с изкуствения интелект. Мегасделките на стойност над 5 милиарда долара представляват над 73% от увеличението на стойността на сделките през 2025 г., според Bain. Броят на сделките, надвишаващи прага от 10 милиарда долара, нарасна до 60 миналата година, най-високото ниво от 2021 г. насам, каза Хенри от McKinsey. „Очакваме още големи сделки през 2026 г., с продължаваща консолидация и географско разширяване, като доставчиците на услуги, свързани с изкуствения интелект, подхранват „треската за големи сделки“ тази година”, добавя той.Въпреки това, големите капиталови разходи в областта на изкуствения интелект биха могли да ограничат активността по сливания и придобивания в близко бъдеще, каза Брайън Леви, лидер в глобалните индустрии за сделки в PwC. С ускоряването на приемането на изкуствен интелект, търсенето на изчислителна мощност се е увеличило рязко в областта на цифровата инфраструктура, енергетиката, полупроводниците и оптимизацията на хардуера. В отговор много компании избират да придобиват, а не да изграждат цялата технологична инфраструктура на зелено.Между първото тримесечие на 2024 г. и третото тримесечие на миналата година капиталовите разходи на американските хиперскалери са били средно 760 милиона долара на ден, според Goldman Sachs. Банката от Уолстрийт прогнозира, че до 2030 г. ще бъдат пуснати в експлоатация още 65 гигавата капацитет за центрове за данни - повече от два пъти повече от добавеното количество от 2019 г. до 2024 г.„Инвестициите в изкуствен интелект се насочват към центрове за данни, енергетика и друга инфраструктура, както и към разработване и персонализиране на технологии“, каза Леви. „В краткосрочен план мащабът на тази инвестиция от няколко трилиона долара може да отклони капитала и да ограничи дейността по сливания и придобивания.“