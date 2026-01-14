Европа лидира класацията на най-иновативните държави в света

В днешната епоха конкурентноспособността е немислима без постоянно въвеждане на иновации. Затова е важно да разгледаме данните от годишния, който класира държавите по способността им да насърчават научните изследвания и предприемачеството. Данните за тази визуализация идват от Световната организация за интелектуална собственост (WIPO).Глобалният индекс на иновациите 2025 определя иновациите в широк смисъл, като включва не само пробиви, предизвикани от научноизследователска и развойна дейност (R&D ), но и постепенни, умерени иновации.GII измерва това чрез два еднакво претеглени подиндекса: Входен (пет стълба, обхващащи инвестиции, човешки капитал, инфраструктура и благоприятстващи условия) и Изходен (два стълба, обхващащи знания и технологични резултати и креативни резултати).Рамката за 2025 г. използва 78 показателя и отразява усилията на WIPO за модернизиране на измерванията, интегриране на нови източници на данни и по-добро обхващане на днешните сложни и цифрови иновационни екосистеми.Европейските нации продължават да се нареждат сред най-иновативните страни в света. Швейцария оглавява индекса за 15-а поредна година, докато Швеция, Великобритания, Финландия, Нидерландия и Дания попадат в топ 10. Швейцария се нарежда в топ 10 по всичките седем основни стълба, но е на първо място само по „креативни резултати“. Нейният общ резултат 66 точки.България със своите 39.1 точки е на 37-о място в света от общо 139 държави, включени в класацията. Страната ни изостава от повечето европейски страни, но е по-напред от Полша, Хърватия, Гърция, Румъния и Латвия и държави, като Индия и Бразилия. България отбелязва висок резултат в подкатегориите човешки капитал, институции и бизнес опит, но изостава в такива, като инфраструктура и технологични резултати.САЩ запазват третото място в GII за трета поредна година, класирайки се на първо място по два основни стълба: „пазарни резултати“ и „бизнес резултати“.Америка изостава в „инфраструктурата“, където е едва на 32-ро място в света. Стълбът „инфраструктура“ се състои от три показателя:- Информационни и комуникационни технологии (класирана на 9-то място)- Обща инфраструктура (класирана на 13-то място)-Екологична устойчивост (класирана на 98-мо място)Въз основа на тези резултати и методологията, използвана от WIPO, екологичната устойчивост изглежда е слабото място на Америка. Този индикатор отчита енергийната ефективност, зависимостта от нисковъглеродна енергия и приемането на практики за управление на околната среда.Азиатският регион показва силен импулс в GII 2025, като Южна Корея достигна рекордно високото четвърто място. Страната заема първо място в стълба „човешки капитал и изследвания“ и се класира високо в различни показатели за научноизследователска и развойна дейност.Китай също влиза в топ 10 на GII за първи път, което я прави единствената икономика със среден доход в топ 30. Според оценки на WIPO, Китай е най-големият източник на разходи за научноизследователска и развойна дейност в света и е водещ в световен мащаб по брой подадени патенти.