Европа лидира класацията на най-иновативните държави в света

България е позиционирана добре по отношение на човешки капитал и институции, но изостава в инфраструктура и технологични резултати

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 14 January 2026 10:41 >
Европа лидира класацията на най-иновативните държави в света
В днешната епоха конкурентноспособността е немислима без постоянно въвеждане на иновации. Затова е важно да разгледаме данните от годишния Глобален индекс на иновациите (GII), който класира държавите по способността им да насърчават научните изследвания и предприемачеството. Данните за тази визуализация идват от Световната организация за интелектуална собственост (WIPO).

Глобалният индекс на иновациите 2025 определя иновациите в широк смисъл, като включва не само пробиви, предизвикани от научноизследователска и развойна дейност (R&D ), но и постепенни, умерени иновации.

GII измерва това чрез два еднакво претеглени подиндекса: Входен (пет стълба, обхващащи инвестиции, човешки капитал, инфраструктура и благоприятстващи условия) и Изходен (два стълба, обхващащи знания и технологични резултати и креативни резултати).

Рамката за 2025 г. използва 78 показателя и отразява усилията на WIPO за модернизиране на измерванията, интегриране на нови източници на данни и по-добро обхващане на днешните сложни и цифрови иновационни екосистеми.

Дългогодишното лидерство на Европа

Европейските нации продължават да се нареждат сред най-иновативните страни в света. Швейцария оглавява индекса за 15-а поредна година, докато Швеция, Великобритания, Финландия, Нидерландия и Дания попадат в топ 10. Швейцария се нарежда в топ 10 по всичките седем основни стълба, но е на първо място само по „креативни резултати“. Нейният общ резултат 66 точки.

България със своите 39.1 точки е на 37-о място в света от общо 139 държави, включени в класацията. Страната ни изостава от повечето европейски страни, но е по-напред от Полша, Хърватия, Гърция, Румъния и Латвия и държави, като Индия и Бразилия. България отбелязва висок резултат в подкатегориите човешки капитал, институции и бизнес опит, но изостава в такива, като инфраструктура и технологични резултати.

Америка е третата най-иновативна страна

САЩ запазват третото място в GII за трета поредна година, класирайки се на първо място по два основни стълба: „пазарни резултати“ и „бизнес резултати“.

Америка изостава в „инфраструктурата“, където е едва на 32-ро място в света. Стълбът „инфраструктура“ се състои от три показателя:

- Информационни и комуникационни технологии (класирана на 9-то място)

- Обща инфраструктура (класирана на 13-то място)

-Екологична устойчивост (класирана на 98-мо място)

Въз основа на тези резултати и методологията, използвана от WIPO, екологичната устойчивост изглежда е слабото място на Америка. Този индикатор отчита енергийната ефективност, зависимостта от нисковъглеродна енергия и приемането на практики за управление на околната среда.

Азия се изкачва в класацията

Азиатският регион показва силен импулс в GII 2025, като Южна Корея достигна рекордно високото четвърто място. Страната заема първо място в стълба „човешки капитал и изследвания“ и се класира високо в различни показатели за научноизследователска и развойна дейност.

Китай също влиза в топ 10 на GII за първи път, което я прави единствената икономика със среден доход в топ 30. Според оценки на WIPO, Китай е най-големият източник на разходи за научноизследователска и развойна дейност в света и е водещ в световен мащаб по брой подадени патенти.
Свързани публикации:
Раздадоха годишните награди за финансови иновации NEXT DIFI AWARDS 2025Амбицията ми е България да стане сериозен производител на дроновеINNOVISION AWARDS отличи визионери и иноватори в 4 ключови категорииБош ще инвестира €250 млн. в стартиращи компанииАмбицията ми е България да стане сериозен производител на дронове
иновациииндексWIPOGII
Мнения
ЕС да изработи обща позиция със САЩ за Гренландия
Навикът да искаш прошка от екипа: невидимата сила зад успеха на компанията
Навик ли е смелостта?
Успехът като умение да даваш
Навици ли? Не, просто всекидневие
Най - четени
ЦИЕ ще остане сред най-бързо растящите региони в ЕвропаAirbus е №1 по доставки на самолети през 2025 г.Положителни тенденции в банковия сектор в страните от Източна ЕвропаProgress Software обяви 5 прогнози за AI за 2026 г.Форум събира индустрията на срещите и събитията в България
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Най-печелившите спортисти и отбори през 2025 г.
Exit >
Здрав дух в здраво тяло
Exit >
„Гала в София” се завръща и през 2026: по-голяма, по-бляскава и по-емоционална от всякога!
Exit >
Иглика Василева, която сглобява литературната география на света
Бизнес >
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ