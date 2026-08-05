ТехноЛогика отговаря на министъра на иновациите с отоврено писмо

Министърът на иновациите Иван Василев използва и повтаря неверни данни, изявления и внушения, правейки опити да представи в негативна светлина ТехноЛогика ЕАД. Това се казва в отворено писмо, което компанияра изпрати до медиите днес.
В него се признава, че Василев не е споменавал изрично името на фирмата, но от изказванията му ставало ясно, че става въпрос за нея.
Министърът отправи твърденията в предаването „Денят започва“ на БНТ в края на юли. „Над 31% от всички обществени поръчки, проведени в България през последните пет години, са били с участието само на един кандидат, а общата им стойност възлиза на близо 17 млрд. Евро”, каза Васлиев. „Една и съща фирма в момента знае къде пътувате, с кого пътувате, в кой хотел се настанявате. Знае всеки един държавен служител какви конкурси назначава, къде е назначен, каква заплата взима и в какви комисии за обществени поръчки участва“, сподели Василев пред БНТ. Цялото изказване на министъра можете да видите тук
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Публикуваме текстът на отвореното писмо, без редакторска намеса:"По повод публичните изяви на министър Иван Василев, в които той използва и повтаря неверни данни, изявления и внушения, правейки опити да представи в негативна светлина ТехноЛогика ЕАД (без да споменава директно името й, но давайки инструкции как да бъде разпозната тя), искаме да дадем проверими и неоспорими факти.Многократно повтаряната теза, че „фирма знае вие къде пътувате, с кого пътувате, в кой хотел се настанявате“, е несъстоятелна. От създаването на Единната система за туристическа информация до изтичане на последния ни договор за нейната поддръжка на 20.04.2026 г. в нея не са съхранявани лични данни на граждани на ЕС ( вкл. и на български граждани), което може да бъде потвърдено от Министерство на туризма. Съответно не може да има достъп до данни, които ги няма. Твърдението „Събира, съхранява и управлява цялата информация, свързана с водачите, превозните средства и нарушенията по пътищата в България; прави цялостна обработка на нарушенията от камери“ е изцяло невярно. В системите на „Пътна полиция“, разработени и поддържани от ТехноЛогика, постъпва информация само за нарушителите по пътищата. Нашите специалисти имат достъп само до тестовите версии, в които има само манипулирани данни. Достъпът е на място при клиента, на негови компютри и под негов контрол. Управлението на информацията за нарушенията, вкл. и от камерите, анализът и решенията се извършват и взимат изцяло от служителите на „Пътна полиция“. Данните за водачите и превозните средства се съхраняват и обработват в други системи на МВР, които не са разработвани или поддържани от нас.Твърдението, че „частна фирма издава лични документи в чужбина“ е абсурдно. Издаването на лични документи се извършва от МВР. Системата за подаване на заявления за лични документи на българи в чужбина е собственост и се администрира от МВнР и дава възможност за онлайн заявяване и плащане на съответния документ. Тя е разработена от ТехноЛогика по време на пандемията за изключително ниска сума и чрез нея хиляди български граждани подновяват документите си само с едно посещение за получаването им в служба на МВнР. За 6 години в системата са постъпили над 87 хиляди заявления. В рамките на поддръжката на системата наши специалисти работят на място в министерството, използвайки негови компютри и под контрол на негови представители. Министър Василев акцентира, че за периода юни 2020 – юли 2026 г. имаме 171 спечелени поръчки по ЗОП, в които относителният дял на спечелените с една оферта е голям. Голям е, защото над 74% от тях, както е видно в СИГМА, са свързани с поддръжка и развитие на разработени от нас системи, с продажба и поддръжка на наши софтуерни продукти (обект на наши авторски права) и с продажба на продукти, за които имаме изключителни права за България. През последните 30 години сме създали десетки системи за публичната администрация, които работят и носят ползи. Техният живот изисква поддръжка и развитие, които се осъществяват трудно и носят риск, ако не са от разработчика им. ТехноЛогика има над 1100 частни клиенти от всички сектори на икономиката, на които помагаме в дигиталната трансформация. Цитираните 52,3 млн. евро от поръчки по ЗОП представляват 40% от приходите ни за периода от 6 години. Относно изявленията: „Частна компания управлява Системата за управление на човешки ресурси на държавата.“. Ние не управляваме ЕИСУРЧДА, а извършваме услуги по техническа поддръжка на системата. Потребителите я управляват. И знае кой държавен служител къде се назначава. Тази информация е публично достъпна по линия на инициативите за прозрачност на държавната администрация. По закон всеки държавен служител подава декларация за несъвместимост, за имущество и интереси, от която е видно къде, кога и на каква длъжност е назначен.И знае кой държавен служител участва в процедурите за обществени поръчки. Назначаването в комисии по ЗОП се прави със заповед, която не се записва в системата. И знае каква заплата получава. В „Държавен вестник“ и правно-информационните системи се публикува официална таблица с границите на заплащане за всяко длъжностно ниво. При стартиране на конкурс ведомствата са длъжни да обявят начална минимална заплата (или диапазон) за позицията. В поддържаната от нас системата се съхранява само информация за договорените възнаграждения по трудов договор, без класове прослужено време, бонуси, ДМС, без изчислени осигуровки. Реалните възнаграждения се изчисляват в специализирани системи за ТРЗ, за които ние нямаме договорни отношения. В заключение искаме да обърнем внимание, че рискът от теч на информация поради недобросъвестност или небрежност на даден служител не се определя от собствеността на организацията, в която той работи, а от мерките за предпазване от такъв риск. Клиенти на ТехноЛогика изискват и правят редовно независим одит, проверки и тестове по вътрешните им правила, договорните изисквания, според международните регламенти за GDPR, NIS2, DORA. А това са и всички големи телекоми, повечето банки в България, множество големи чужди инвеститори."