България и Унгария са най-корумпираните държави в ЕС

България зае 84-то място сред 182 държави и територии в Индекса за възприятие на корупцията за 2025 г., като получава 40 точки от 100 възможни, съобщи Асоциация „Прозрачност без граници“, която е българското национално представителство на глобалната мрежа за борба с корупцията Transparency International. Това е най-ниският резултат от 2012 г. насам в изследването и означава сериозен сигнал за институционалната уязвимост и ефективността на антикорупционната система, казват от организацията. Само за последните две години страната ни губи 5 точки, което е статистически значима промяна, която подчертава последствията от неефективни мерки и липса на решителни действия срещу дългогодишните клептократски мрежи. В изследването България заедно с Унгария са на последно място по индекс на корупцията в страните от ЕС, като същият резултат - 40 точки, имат още Буркина Фасо, Гаяна, Куба, Северна Македония и Танзания.

Лидерите по най-висока стойност на корупционния индекс съответно са Дания, Норвегия, Сингапур, Нова Зеландия, Швеция и Финландия. 

Въпреки че Европа остава регион с относително ниски нива на корупция в световен мащаб, напредъкът в борбата с корупцията през последното десетилетие е минимален, отбелязват изследователите. Средният резултат за ЕС и Западна Европа в Индекса за възприятие на корупцията е спаднал от 66 на 64 точки, като 13 държави отбелязват значителен спад, а само седем постигат подобрение. Това подчертава нарастващата разлика между формалните стандарти за добро управление и интегритет и реалното им прилагане.



Докато европейските държави се изправят пред припокриващи се предизвикателства от политизирани институции до атаки срещу гражданското общество, необходимостта от решителни лидери и силни, независими институции никога не е била по-очевидна.

Въпреки че в България законодателната рамка формално съществува, реалното прилагане на антикорупционните мерки остава непоследователно. Националната антикорупционна стратегия е замразена, редица препоръки на Европейската комисия, GRECO и ОИСР остават неизпълнени, а ключови институции като Комисията за противодействие на корупцията и независимите регулаторни органи не функционират ефективно, отбелязват от "Прозрачност без граници".

Бизнесът усеща ефекта на практика. Според последни проучвания 55% от фирмите определят корупцията като сериозен проблем за дейността си, а 89% я възприемат като широко разпространена. Това създава среда, в която бизнесът се адаптира към неписани правила, а инвестиционните решения се забавят заради несигурност и липса на предвидимост, посочват изследователите.

Гражданското общество също е подложено на систематичен натиск. Законопроекти за регистрация на чуждестранни агенти, нарочни парламентарни комисии за разследване на неправителствени организации и ограничаване на финансирането им създават усещане за несигурност и стигматизиране на активни граждански организации.

Липсата на последователни реформи, политическата нестабилност и слабият институционален капацитет продължават да възпрепятстват напредъка на страната в борбата с корупцията.

Без укрепване на върховенството на правото, гарантиране на независимостта на институциите и реално прилагане на антикорупционните механизми България рискува да задълбочи негативните тенденции, които засягат както демократичното управление, така и икономическото развитие на страната.
