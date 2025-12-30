Мрачни перспективи пред заетостта в Германия

Индустриалният кестор остава под най-силен натиск

Източник: Pixabay.com - analogicus

БТА



Перспективите пред заетостта в Германия "остават мрачни" през следващата година, особено в индустриалния сектор на страната. Това показват данни в проучване на базирания в Кьолн Германски икономически институт (IW), изнесени на 29 декември и цитирани от Франс прес.



Само девет браншови индустриални асоциации очакват ръст на заетостта през следващата година, докато 22 от тях - съкращения на работни места през 2026 г. спрямо 2025 г., а 15 предвиждат застой, показват данните в проучването.



Балансът остава отрицателен, макар и с леко подобрение спрямо миналата година, отчита институтът.



Ситуацията остава особено тревожна в индустрията, където по-голямата част от секторите очакват съкращения на работната сила през 2026 г., включително в автомобилостроенето, химическата промишленост и машиностроенето.



Фармацевтичната индустрия, авиационният и космически сектор, както и корабостроенето и морските технологии, от своя страна, планират наемане на персонал, посочва Германският икономически институт.



След три години на икономически застой, коалиционното правителство на канцлера Фридрих Мерц стартира през май мащабна програма за публични инвестиции в размер на няколкостотин милиарда евро, придружена от намаляване на корпоративните данъци, както и „високотехнологична програма“ и намаление на разходите за енергия с 10 милиарда евро до 2026 г.



„Федералното правителство е на много добър път“, заяви днес германският заместник-правителствен говорител Себастиан Хиле по време на брифинг.



Според института тези мерки вече започват да дават определени резултати. „Отчитаме например по-добри перспективи в строителната и охранителната индустрия, свързани с инвестиционни програми“, заяви за АФП Михаел Грьомлинг, икономист в института.



Въпреки това индустриалният сектор в Германия остава под силен натиск – за една година са загубени 120 300 работни места (спад с 2,2 на сто спрямо предходната година), а от 2019 г. насам – близо 272 000 позиции (спад с 4,8 на сто), сочат данни на одиторската и консултантска компания И Уай (EY).



Автомобилният сектор е най-силно засегнат, с 48 800 съкратени работни места за една година, което представлява над 6 на сто от работната сила. Гигантите „Фолксваген“ (Volkswagen) и „Бош“ (Bosch) планират да съкратят още десетки хиляди свои служители до 2030 г.



„Не се очаква обрат в заетостта в промишлеността“, заяви е Грьомлинг.



Според него причина за това са няколко структурни предизвикателства - геополитическо и търговско напрежение, отслабване на веригите за доставки, достъп до критични суровини, както и декарбонизацията на енергоемките индустрии и преминаване към електрически превозни средства в автомобилния сектор.



„Тези фактори оказват дълготраен натиск върху инвестиционните решения и заетостта“, предупреждава той.



В публичния сектор и сферата на услугите заетостта нараства, особено в здравеопазването и сигурността заради застаряващото население.



Този импулс обаче е недостатъчен, за да компенсира загубите в индустрията, отчита Германският икономически институт в своето проучване.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...