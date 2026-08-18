Минният бранш и държавата в една посока за стратегическите суровини

Източник: БМГК

Днес, 18 август, минната общност в България отбеляза професионалния празник – Деня на миньора. Празникът започна с водосвет за здраве в църквата „Св. Неделя“. Официалното честване се състоя в „София Хотел Балкан“, където по традиция се събраха стотици представители на индустрията. Организатори на събитието са Българската минно-геоложка камара, Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия, Федерацията на независимите синдикати на миньорите – КНСБ и Синдикалната миньорска федерация „Подкрепа“.



Официални гости бяха министърът на енергетиката Ива Петрова, зам.-министрите на икономиката, инвестициите и индустрията, на образованието и на труда и социалната политика – Михаела Карадимова, проф. Сеня Терзиева-Желязкова и Данаил Русев. Събитието бе уважено и от почетния председател на НТС по „Минно дело, геология и металургия“ проф. дтн инж. Цоло Вутов, както и представители на Българската академия на науките, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Химико-технологичния и металургичен университет, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Университета за национално и световно стопанство. Присъстваха и национално представителни работодателски организации и синдикати, областни управители, кметове, академичната и научната общност.



Тази година празникът е специален и за Българската минно-геоложка камара, която отбелязва 35 години от своето създаване. За този период Камарата се утвърди като национално представителна организация на минерално-суровинната индустрия и последователно работи за развитието на сектора, за предвидима среда за инвестиции и за отстояване на неговото стратегическо значение за страната.



Председателят на БМГК инж. Драгомир Драганов представи годишния доклад за състоянието на минерално-суровинната индустрия. Данните за 2025 г. показват, че секторът запазва стабилни позиции. В България са добити 116 млн. тона подземни богатства, а стойността на произведената продукция достига 2,2 млрд. евро, което е с 8% повече спрямо предходната година. В сектора работят 17 451 души, а произведената продукция на един зает достига 126 хил. евро - с 14% повече спрямо предходната година. Приносът към публичните финанси под формата на концесионни възнаграждения, корпоративен данък и осигурителни вноски надхвърля 320 млн. евро. Предприятията генерират и над 2 млрд. евро годишно финан за българската икономика чрез възнаграждения, доставки, услуги и инвестиции.



Добрите финансови показатели обаче не трябва да прикриват тенденциите зад тях. Общият добив остава практически без промяна, а част от ръста в стойността на продукцията се дължи на благоприятните международни цени. Същевременно зависимостта от внос продължава да расте. През 2025 г. България е внесла минерални суровини на стойност 10,4 млрд. евро - с 11% повече за година и с 200% повече спрямо преди десетилетие.



Според БМГК страната трябва да определи собствен списък на стратегическите суровини, да ускори геоложките проучвания и да създаде предвидими условия за нови инвестиции. Това е особено важно в момент, когато Европа поставя достъпа до критични и стратегически суровини сред въпросите, пряко свързани с конкурентоспособността, технологичното развитие и сигурността.



„Устойчивото развитие на сектора не може да се гради единствено върху благоприятната пазарна конюнктура. То изисква разширяване на ресурсната база, нови инвестиции и по-висока добавена стойност от собствените ни природни ресурси. България има всички предпоставки да бъде част от този процес. Разполагаме с ресурси, с традиции и с компании, които имат знанията и опита да реализират подобни инвестиции. Въпросът е дали ще създадем условия това да се случи тук, в България“, заяви инж. Драгомир Драганов. Той подчерта, че минната индустрия винаги е мислила в перспектива. „Решенията, които вземаме днес, са насочени към потребностите на обществото след десетилетия.“, каза председателят на БМГК.



Министърът на енергетиката Ива Петрова заяви, че държавата ще работи за по-добро проучване и оценка на минералния потенциал на България. Сред конкретните задачи тя посочи разработването на програма за стратегически и критични суровини, включително редкоземни метали. „Светът се променя, а с него и стойността на ресурса, с който разполагаме. Все по-важно става да знаем реалния потенциал и как можем да го използваме разумно, така че ресурсите да носят стойност за икономиката на страната“, заяви министър Петрова. „Затова насърчаваме проучванията за нови находища и възможностите за съпътстващ добив на продукти с висока добавена стойност“, подчерта министърът на енергетиката. Тя съобщи още, че Министерството на енергетиката работи по дигитализацията на Националния геоложки фонд. До края на 2029 г. се предвижда да бъдат обработени над 15 000 геоложки доклада. Работи се и по създаването на информационна система за управление на концесионната дейност.



Почетният председател на БМГК проф. дтн инж. Николай Вълканов насочи вниманието към конкретни възможности за развитие на ресурсната база. Той посочи урана, волфрама и мангана като стратегически суровини, за които България има потенциал, и съобщи, че Камарата е подготвила предложения, които ще бъдат представени на правителството и Министерството на енергетиката. „Ако говорим за стратегически суровини - имаме ги, но сами си пречим да ги развиваме“, заяви проф. Вълканов. По думите му подготовката на нови проекти не може да бъде отлагана, тъй като хоризонтът пред част от действащите находища е ограничен. Той обърна внимание и на активната политика на други държави за осигуряване на достъп до суровини.



Президентът на КНСБ Пламен Димитров постави развитието на минерално-суровинния сектор в контекста на бъдещата индустриална политика на страната. Той посочи, че подготвяната нова индустриална стратегия, заедно с енергийната и отбранителната стратегия, трябва да очертае развитието на българската икономика през следващите 20 години. „Убедени сме, че трябва да начертаем ясния път на страната през следващите 20 години - как ще се развива икономиката на България и кои ще бъдат нейните двигатели на растежа“, заяви Димитров. Той изрази и подкрепа за възстановяване на единното управление на минерално-суровинния сектор в рамките на едно министерство, вместо сегашното разпределение на отговорностите между три ведомства.



Конфедералният секретар на КТ „Подкрепа“ инж. Александър Загоров постави акцент върху конкурентоспособността и необходимостта Европа да разполага със стабилна собствена суровинна база. Той изрази подкрепа и за възстановяването на уранодобива в България, като посочи натрупаните в страната знания и опит в тази област. „За урана - силно подадена ръка, защото все още имаме спомен и опит, когато в тази държава уранодобивът съществуваше. Ако можем да го развием, какво по-хубаво, защото предизвикателството за електроенергия стои на дневен ред“, заяви Загоров.



По традиция по време на честването бяха отличени компании и специалисти от минерално-суровинната индустрия за постигнати резултати и принос към развитието на сектора.



В Деня на миньора Българската минно-геоложка камара изрази признателност към миньорите, геолозите, инженерите, технолозите и всички специалисти, които със своя труд, знания и професионализъм допринасят за развитието на българската минерално-суровинна индустрия.



НАГРАДИ

Ден на миньора – 18 август 2026 г.



1. Награда за постигнати най-високи годишни резултати в минерално-суровинната индустрия през 2025 година



• „Родопи Еко Проджектс“ ЕООД за постигнат ръст на добива с 21 процента през 2025 г. спрямо 2024 г.



2. Награда за иновации



• „Елаците Мед“ АД за проект „Изграждане и пускане в експлоатация на модулна пречиствателна станция за руднични води (EnviroChemie Envimodule)“



3. Награда за безопасност и здраве - за постигнат нулев трудов травматизъм през 2025 година



• „ДПМ Челопеч“ ЕАД



• „ДПМ Крумовград“ ЕАД



4. Награда „Грижа за природата“



• „Асарел-Медет“ АД



• „ДПМ Челопеч“ ЕАД



• „ДПМ Крумовград“ ЕАД



5. Награда за социално-отговорна кампания



• „Асарел-Медет“ АД за проекта „Възстановяване на Алеята на свободата по случай 150-годишнината от Априлското въстание“



6. Награда за принос към развитието на международното и институционално сътрудничество



• д-р Роман Щифтнер – генерален директор на EUMICON, вицепрезидент на Euromines и управляващ директор на Австрийската федерация на производителите на цветни метали и на Австрийската асоциация за минно дело и стоманодобив



7. Награда за принос към българската минерално-суровинна индустрия



• „ЕнвироХеми България“ ЕООД по случай 50 години от създаването на компанията



8. Персонални награди за принос към минерално-суровинната индустрия.



Юбилеи на ръководители на дългогодишни и активни членове на БМГК



• проф. д-р инж. Ивайло Копрев – ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, по повод 50-годишния му юбилей;



• Ченко Геров – изпълнителен директор на „Брезник Минералс“ АД, по повод 50-годишния му юбилей.



• Димитър Цоцорков – председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД, по повод 50-годишния му юбилей



9. Награда за принос към развитието на институционалното сътрудничество



• Станислав Станков – директор на Дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ Министерство на енергетиката - по повод 50-годишния му юбилей



10. Награда за журналист



• Стефан Борисов, БТВ Медия Груп



11. Награда за най-добър студент на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“



• Любомир Цветков, специалност „Компютърни технологии в инженерната дейност“, който получава награда от Фондация „Асарел“.



• Галимира Стоянова, специалност „Маркшайдерство и геодезия“, с награда от „Минстрой Холдинг“ АД.



• Антонио Черчеланов, специалност „Индустриален мениджмънт“, с награда от Българската минно-геоложка камара.



12. Награди на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия



Заслужил миньор на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия:



• инж. Николай Пелтеков



• инж. Иван Табов

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