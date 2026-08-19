Извън мрежата

Поставянето на ФЕЦ за собствени нужди предпазва компаниите от волатилния енергиен пазар.

Една от тенденциите, които ясно се отличават през последните няколко години в сферата на енергийната ефективност на предприятията, е поставянето на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствени нужди. Става въпрос основно за някакъв вид фотоволтаична централа (ФЕЦ), която обичайно се комбинира с батерии и която не е свързана с електроенергийната мрежа. Явлението достига и до най-малките фирми, защото им дава сигурност и определена степен на автономност.Този процес е част от мащабен енергиен преход, насочен към намаляване на оперативните разходи и повишаване на енергийната независимост на компаниите. Той се оформи след започване на войната в Украйна през 2022 г., която доведе до енергийна криза и рязък скок на цените на електроенергията. Нестабилният електроенергиен пазар накара всички икономически субекти да се фокусират върху дългосрочно планиране на разходите.По данни на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), предоставени на BGlobal, процесът на по-масово изграждане на ФЕЦ за собствени нужди започва да се вижда през 2022 г., но истинският бум се забелязва през следващите три години, особено през 2024 и 2025 г. За пример, през 2022 г. произведената електроенергия от инсталациите за собствени нужди е около 15 000 МВч, докато през миналата година надхвърля 130 000 (виж графиката). Информацията се събира за всички обекти за собствено производство, включително и такива на физически лица, но те са малцинство според директора на дирекция „Контрол и информация” в АУЕР Иван Пелов. Тази тенденция потвърждава и Тодор Матев, ръководител направление „Търговска мрежа, бизнес развитие и ритейл продажби“ в „Електрохолд Продажби“. Компанията проектира и изгражда ФЕЦ за граждани и фирми и има наблюдения за динамиката на пазара.„Такива съоръжения се инсталират основно от малки и средни предприятия (МСП). В частни домове са единици, най-вече от хора с ясно изразени екологични убеждения или такива с голяма консумация, която включва отопление на басейни например“, казва Матев. Икономиката на малката ФЕЦ се различава съществено в зависимост от това дали клиентът е домакинство или бизнес – поради фундаменталната разлика в цената, на която купуват ток. Борсовата цена за бизнеса включва цена на енергия (БНЕБ, сегмент Ден напред) + мрежови услуги на ниско напрежение (~0.045 EUR/kWh). При средна борсова цена от 120 EUR/MWh крайната цена за бизнеса е близо два пъти по-висока от регулираната за бита.При сегашните регулирани битови цени (~0.149 EUR/kWh) периодът, за който едно домакинство може да изплати такава малка централа, е приблизително два пъти по-дълъг, отколкото за бизнес клиент на свободния пазар (~0.28–0.33 EUR/kWh). Матев изчислява, че изплащането на инсталация от битов клиент би отнело около 7,5 години, докато за корпоративен потребител срокът се скъсява на средно 3,5 г. Разбира се, евентуална либерализация на битовия пазар ще промени значително съотношението, но към момента този сегмент от ВЕИ инвестициите е почти изцяло доминиран от фирмите.Основната причина ФЕЦ за собствени нужди да са толкова популярни сред малките и средните фирми в момента е волатилният електроенергиен пазар. Всъщност това важи за всички възобновяеми енергийни източници, но фотоволтаиците са предпочитан избор заради бързината и опростения процес. Времето от първоначалния оглед до пускането в експлоатация е максимум 4 месеца в зависимост от сложността на обекта, обяснява Тодор Матев. Единственият момент, който може да доведе до забавяне, е, ако има някакъв конструктивен проблем с покривното пространство, тъй като това е основно мястото, където се поставят панелите на такива ФЕЦ. Няма нужда от одобрение и съгласуване на процеса, тъй като енергията не влиза в мрежата на електроразпределителните дружества и те не трябва да дават становище за наличен капацитет. Режимът е уведомителен, а подаването на информация за произведената енергия от такива източници е изцяло доброволно. Това е и причината да се смята, че официалната информация за ФЕЦ за собствени нужди е подценена, тъй като много фирми не го правят.За големите предприятия, които са енергийно интензивни, са нужни други решения, но за малките опцията е перфектна и по друга причина – профила на потребление. Домакинствата консумират основно сутрин и вечер (извън пиковото производство на ФЕЦ) и голяма част от произведената енергия остава неизползвана, ако липсва батерия. Бизнесът, от друга страна, работи предимно през деня, което съвпада естествено с производствения профил на ФЕЦ. Това означава значително по-висока ефективност дори без система за съхранение. Въпреки това почти всички инсталират батерии за по-голяма сигурност.Към момента няма активни отворени програми за безвъзмездно финансиране на фотоволтаични системи за предприятия, но повечето от изградените до момента са ползвали някаква грантова форма. Основната част се дължи на процедурата „Енергийна ефективност и ВЕИ в предприятията“ по оперативна програма (ОП) „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, която беше с бюджет от 126 млн. лв. и приключи през октомври 2025 г. По нея бяха одобрени за финансиране 1300 МСП от цялата страна, а безвъзмездната помощ бе до 65% от стойността на проекта за ФЕЦ за собствено потребление.Другата програма, която даваше възможност за безвъзмездно финансиране, приключи съвсем наскоро, в края на март 2026 г., и още не е отчетена. Тя бе част от приоритет „Справедлив преход“ на ОП „Развитие на регионите“, на стойност 141,77 млн. лв. Тя обаче беше ограничена географски и бе достъпна само за МСП от Перник, Кюстендил, Стара Загора и 10-те общини в Маришкия басейн.Но и без грантове инвестицията е атрактивна и почти всички банки имат преференциални условия за проекти за енергийна ефективност на бизнеса.Заради множеството кризи и волатилни пазари на енергия експертите смятат, че трендът на засилено внедряване на ВЕИ за собствени нужди ще продължи. „През последните месеци, заради конфликта в Близкия изток и последвалото увеличение на петрола, наблюдаваме повишение на цените във всички сектори и във всички точки по веригите на доставки. В такава среда много от малките бизнеси започват да усещат как разходите им, които досега са смятали за нещо не толкова значително, започват да се увеличават. Те не могат да влияят на повечето от тях, но чрез ФЕЦ за собствени нужди могат да фиксират ефективно себестойността на произведения ток и си осигуряват в някаква степен независимост от пазарни колебания и доставчик“, аргументира се Тодор Матев.Добрата новина за бизнеса е, че технологиите се развиват с бърза скорост и оборудването става все по-ефективно. Управлението на централите става все по-умно, а батериите се усъвършенстват. При това оборудването, поне засега, не поскъпва като цена.Разширява се и обхватът на потенциалните ползватели. Първите внедрили ФЕЦ бяха компаниите, които произвеждат продукция, в чиято себестойност електроенергията заема значителна част. Сега все повече бизнеси подменят автопарковете си с електрически автомобили и зареждането им със собствена електроенергия е най-логичният ход за мениджмънта.Казано накратко – ФЕЦ носят конкурентно предимство, имат икономическа логика и са от малкото неща, които бизнесът може да предприеме, за да противодейства на процесите на поскъпване на горивата.