Над 72 на сто от аусорсинг компаниите в ЕС са се насочили към друга страна членка

Над две трети (72,8 на сто) от фирмите в Европейския съюз, които са се занимавали с аутсорсинг, са преместили свои бизнес дейности в други страни членки от съюза през периода 2021-2023 година. За европейските компании, решили да преместят операциите си в страни извън ЕС, основни дестинации са били Индия (18,6 на сто) и Обединеното кралство (17,1 на сто). Това сочат най-новите данни на Евростат, публикувани днес на страницата на статистическата агенция.



Изнесените услуги, познати като аутсорсинг, включват частично или изцяло преместване на бизнес дейности на предприятия към свързани или несвързани партньори, намиращи се в чужбина.



Като основни причини за атсорсинга на услуги европейските фирми посочват намаляването на разходите за труд (34,1 на сто от предприятията), намаляване на други разходи (27,8 на сто) или фокусиране върху основната им дейност (20,3 на сто).



Предприятията, които извършват аутсорсинг в чужбина, най-често преместват административни и управленски функции (47,4 на сто от компаниите) и информационни и комуникационни технологии и услуги (28,7 на сто), сочат още заключенията от проучването на Евростат. То е проведено сред 22 страни от ЕС и Норвегия.



Въздействие на аутсорсинга върху заетостта в ЕС



През периода 2021 - 2023 г. европейските предприятия са съобщили, че благодарение на преместването на услуги в чужбина са били създадени 52 853 работни места в ЕС (0,08 на сто от всички работни места във формите с 50 и повече служители), но са били загубени 152 023 работни места (0,22 на сто).



Въпреки че индивидуалното въздействие от аутсорсинга върху заетостта остава сравнително слабо, като е довело намаление на работните места с 99 170, или 0,14 на сто от общия брой работни места в ЕС, не трябва да се пренебрегва тяхното кумулативно въздействие във времето, посочват експертите.



Като цяло, по-голямата част от загубените работни места са в производството на стоки и материали (53 577 работни места; 0,30 на сто от всички работни места в производството) и административната и управленската дейност (33 818 работни места; 0,33 на сто).



Все пак в ЕС 12 762 нови работни места благодарение на аутсорсинга са били създадени в административната и управленската дейност и 12 493 работни места в производството.



В относително изражение за периода 2021-2023 г. най-голям дял от работните места е загубил секторът на информационните и комуникационните технологии (-0,46 на сто; 15 308 работни места), както и секторът на научноизследователската и развойна дейност (0,37 на сто; 4858 работни места). Въпреки това тези сектори са отбелязали и най-голям относителен ръст, като 0,24 на сто от работните места в областта на научноизследователската и развойна дейност са били създадени чрез международен аутсорсинг (3135 работни места) и 0,21 на сто от работните места в областта на информационните и комуникационните технологии (6869 работни места).

