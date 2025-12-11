Федералният резерв очаквано намали основната си лихва за трети пореден път

BusinessGlobal / 11 December 2025 10:04 >
Федералният резерв очаквано намали основната си лихва за трети пореден път
Източник: Shutterstock
Управлението за федерален резерв (УФР) намали основната си лихва за трети пореден път с 0,25 процентни пункта (25 базисни пункта), обяви американската централна банка след края на двудневното си заседание по паричната политика.

Така референтният краткосрочен лихвен процент на УФР спада до диапазона 3,50 и 3,75 на сто.

Решението е взето от Федералния комитет по операциите на открития пазар (FOMC) с 9 на 3 гласа, информира Си Ен Би Си. Назначеният през септември от президента Доналд Тръмп член на Стивън Майрън се е обявил за по-голямо намаление – с 0,50 процентни пункта, също както бе поискал и на предишното заседание на УФР, докато президентите на клоновете на банката в Канзас Сити и Чикаго - Джефри Шмид и Остан Гулсби са гласували за запазване на досегашните лихвени нива.

Заедно с днешното решение биват публикувани и прогнози за лихвените нива на членовете на УФР.

Наред с двамата членове на УФР, гласували против намалението на лихвите днес, четирима други участници в заседанието без право на глас са изразили „леки несъгласия“ с решението. Седем членове на Федералния комитет по операциите на открития пазар (FOMC) са посочили, че не желаят понижения на лихвите през 2026 година.

В заседанията участват 19 души, от които 12 имат право на глас.

По отношение на икономиката на САЩ, Комитетът повишава колективната си прогноза за растеж през 2026 г. до 2,3 процента, с половин процентен пункт повече, отколкото очакваше през септември. Очакванията за инфлацията са тя да се запази над целта на УФР от 2 процента до 2028 г.

Банката обяви също и че ще възобнови покупките на държавни ценни книжа, започвайки с облигации на стойност 40 милиарда долара, считано от петък. Оттам нататък се очаква покупките да „останат на високо ниво в продължение на няколко месеца“, а след това вероятно ще бъдат „значително намалени“.

Днешното намаление на ставките с 0,25 процентни пункта беше широко очаквано от инвеститорите, като непосредствено преди решението те оценяваха вероятността за такъв ход на около 89,4 процента, според данни на инструмента на борсовия оператор „Си Ем И груп“ (CME Group) – „Федуоч туул“ (Watch tool).

Очаква се пресконференцията на президента на УФР Джером Пауъл, която ще се състои половин час след обявяването на решението за лихвите, на която да разкрие подробности за плановете на централната банка за паричната политика през 2026 г.
