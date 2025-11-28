ЕЦБ е готова за ново намаляване на лихвите при риск от спад на инфлацията

Европейската централна банка не коментира публично вероятността да загуби подкрепата на Бундесбанк, но според "Ройтерс" това е сценарий, над който вече се работи.
На октомврийската си среща Европейската централна банка (ЕЦБ) е обявила, че е „напълно отворена“ към възможността за ново понижаване на лихвите, въпреки че цикълът на облекчаване на паричната политика изглежда в голяма степен завършен. Това разкриват протоколите от срещата, публикувани и цитирани от Франс прес.

По време на срещата в италианския град Флоренция, членовете на ЕЦБ са стигнали до заключението, че намаление на лихвите вероятно ще е необходимо, ако рисковете от понижение на инфлацията под целевото равнище от 2 на сто се увеличат или ако покачването на цените остане трайно по-ниско от очакваното. На същото заседание институцията остави лихвата по депозитното улеснение, която банките получават, когато депозират средства овърнайт при ЕЦБ, непроменена на ниво от 2 на сто.

След две години на последователни понижения на лихвите, годишната инфлация в еврозоната вече се доближава до целевите 2 на сто, след като през 2022 г. достигна 10,6 на сто заради ръста на цените на енергията, след като Русия предприе пълномащабно военно нахлуване в Украйна.

Според протокола от заседанието, ЕЦБ ще следи внимателно рисковете за инфлацията в две посоки - положителни фактори за намаляване на инфлацията, включващи поскъпването на еврото и по-ниските вносни цени, главно от Китай, както и проблемите във веригите на доставки или ограниченията върху суровините, което би могло да доведе до повишаване на цените.

ЕЦБ отчита, че като цяло еврозоната изглежда относително устойчива на външни шокове и в момента не съществува сериозен риск за рязък спад на инфлацията. Въпреки това членовете на Управителния съвет подчертават, че не е „гарантирано, че икономиката има необходимата инерция“, за да поддържа ръста на цените с 2 на сто в дългосрочен план.

В протоколите ЕЦБ предупреждава за рисковете от автоматичното адаптиране на паричната политика на базата на непредсказуеми политически промени, освен ако те не окажат значително въздействие върху инфлацията.

Следващото заседание на ЕЦБ е насрочено за 18 декември, когато ще бъдат представени нови икономически прогнози, които за първи път ще обхващат и 2028 г.
