Сенатът утвърди Кевин Уорш за нов президент на Федералния резерв на САЩ

Сенатът на САЩ утвърди Кевин Уорш за нов президент на Управлението за федерален резерв (УФР), съобщиха агенциите.



Горната камара на американския Конгрес одобри Уорш, който беше предложен за поста от президента Доналд Тръмп, с 54 срещу 45 гласа. За гласуваха основно републиканците, а демократите като цяло гласуваха против.



Сенатор Джон Фетърман от Пенсилвания бе единственият демократ, който подкрепи номинацията на Уорш, а сен. Кирстън Гилибранд от Ню Йорк се въздържа.



Гласуването в пленарна зала се състоя, след като в края на миналия месец комисията по банково дело на Сената също утвърди номинацията. И тогава тя мина основно с гласовете на републиканците – всички 13 техни представители гласуваха за, а 11-те демократи в комисията гласуваха против.



Демократите предупредиха за опасност от политическа намеса на Тръмп, който иска по-ниски лихви от централната банка, докато републиканците изтъкнаха професионалния опит на кандидата.



Кандидатурата на Уорш бе издигната в момент на нарастващо напрежение между Белия дом и централната банка.



Тръмп многократно и безуспешно призоваваше за по-ниски лихвени проценти и отправяше нападки към досегашния шеф на Фед Джером Пауъл, а това породи опасения на финансовите пазари, че политическата независимост на институцията е застрашена.



Въпреки нескритото желание на Тръмп да отстрани Пауъл от Управителния съвет на Фед, той ще трябва да почака още. Макар и мандатът на шефа на Фед да изтича в средата на този месец – и той да обяви, че ще остане на поста си, докато не бъде утвърден негов заместник – Пауъл каза на пресконференция, че ще остане в Управителния съвет на Фед като редови член.



В момента основната лихва се движи между 3,5 и 3,75%. Но с оглед на растящата инфлация в САЩ заради по-високите разходи за енергоизточници, свързани с войната в Иран, която Тръмп започна заедно с Израел, този процент е малко вероятно да се понижи скоро, отбелязва ДПА.



Президентът вини за лихвените проценти единствено и само Пауъл, въпреки че колко високи да бъдат те, решава 12-членна комисия.



Тръмп освен това даде на съд Пауъл и Фед за необосновано според него завишени разходи за ремонт на сградата на Фед. Според критици делата имат за цел да повлияят на паричната политика.



Сенаторът републиканец Том Тилис, член на комисията по банково дело, обяви, че ще блокира номинацията на Уорш, докато случаят с обвиненията срещу него не бъде изяснен.



След като Министерството на правосъдието прекрати разследването, Тилис оттегли противопоставянето си, което проправи пътя за гласуването в комисията.



По време на донякъде напрегнатото изслушване в комисията в края на април, Уорш се защити и обяви, че ще бъде независим от Белия дом.



Демократите изтъкнаха изявления на Тръмп, че ще назначи единствено и само човек, който подкрепя ниските лихви, и че очаква съответните стъпки от Уорш, когато встъпи в длъжност.



Сен. Елизабет Уорън, най-високопоставеният демократ в комисията, определи бъдещия титуляр начело на Фед като възможна "кукла на конци" на президента.



Уорш каза пред комисията, че не е поемал ангажименти за никакви решения, засягащи лихвите, и че президентът никога не е искал подобно нещо от него.



Същевременно той многократно избягваше да се обвързва с каквито и да било евентуални действия по отношение на лихвите.



Той каза, че не желае да се ангажира предварително с решения, отнасящи се до паричната политика, защото по думите му това е сложна материя, а процесите в нея са с отложено действие.



Призивите на Белия дом за понижаване на лихвите не са нещо необичайно, каза Уорш.



Същевременно бившият инвестиционен банкер и гуверньор на Фед по време на финансовата криза през 2008 г. не изключи реформи в централната банка.

