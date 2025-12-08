SOCAR, М-Газ и CNG Systems разширяват проекта за хибридна газификация до Северна Македония

От 1 декември 2025 г., благодарение на продуктивното сътрудничество между Държавната петролна и газова компания на Република Азербайджан SOCAR, М-Газ и CNG Systems, природен газ от Азербайджан се доставя на домакинства, социални и индустриални клиенти в град Струмица, Република Северна Македония.



Днес, на 8 декември, официално бе даден старт от инж. Стоян Манолов, управител на „М-Газ“ ЕООД, Благой Миланович, директор „Струмица газ“, и Митко Андреевски, собственик на CNG Systems, в присъствието на Росен Симитчиев, офис мениджър на Регионалното търговско представителство на SOCAR на Балканите.



В града е изградена 50 км газоразпределителна мрежа, която се захранва с компресиран природен газ. С разширяването на хибридната газификация в Република Северна Македония, азербайджанският природен газ осигурява отопление и топла вода в 6 детски градини и 8 училища, като по този начин, от предимствата на природния газ се възползват близо 1000 деца и над 6500 ученици. В проекта се включват също и една болница, няколко сгради и офиси в община Струмица, както и две промишлени предприятия.



Това е пилотно разширение на проекта за хибридна газификация, стартиран в България през 2024 г., и продължен до Република Северна Македония в края на 2025. Проектът в България стартира чрез партньорството между SOCAR и M-Газ чрез доставка на компресиран природен газ (CNG) на индустриални и социални клиенти, които не са свързани към газопреносната или газоразпределителната мрежа. SOCAR, чрез M-Газ, вече предостави необходимите количества природен газ на компанията CNG Systems, която снабдява индустриални и социални клиенти в град Струмица.



Чрез ефективното си сътрудничество с M-Газ и CNG Systems, SOCAR насърчава и подкрепя проекта за хибридна газификация не само в България, но вече и в Република Северна Македония. Хибридната газификация води до значително намаляване на фините прахови частици, което пряко подобрява качеството на въздуха и осигурява по-голям комфорт за потребителите.



Струмица е културен, търговски и политически център на Югоизточния регион на Република Северна Македония. Десетия по големина град в страната, с близо 40 000 жители, Струмица е разположен в Струмишката котловина, близо до границата с България при град Петрич.

