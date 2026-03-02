Природния газ и благородните метали също скочиха след ударите по Иран

Източник: vecteezy

Цените на петрола скочиха с до 13 на сто в понеделник, след като корабоплаването през ключовия Ормузки проток беше нарушено в резултат на ответни ирански атаки след първоначални удари на Израел и САЩ, при които беше убит върховният лидер на Иран Али Хаменей, предаде Ройтерс.



Фючърсите на петрола сорт Брент, който е референтен за Европа достигнаха 82,37 долара за барел – най-високото равнище от януари 2025 г., преди да отстъпят част от печалбите и към 08:05 ч. българско време да се търгуват с ръст от 5,41 долара или 7,4 на сто до 78,28 долара за барел.



Американският лек суров петрол WTI поскъпна до максимум за деня от 75,33 долара за барел – увеличение от над 12 на сто и най-високо ниво от юни, след което цената се понижи до 71,76 долара за барел, което представлява ръст от 4,74 долара или 7,1 на сто.



И двата основни сорта отчетоха рязко поскъпване на фона на продължаващ обмен на удари, при който бяха повредени танкери и сериозно затруднени доставките през Ормузкия проток – воден път между Иран и Оман, свързващ Персийския залив с Арабско море.



През протока ежедневно преминават кораби, превозващи количества петрол, равняващи се на около една пета от световното търсене, включително доставки от Саудитска Арабия, ОАЕ, Ирак, Иран и Кувейт, както и танкери с дизелово гориво, керосин и бензин за основни азиатски пазари като Китай и Индия.



По данни от корабния трафик над 200 плавателни съда, включително танкери за петрол и втечнен газ, са хвърлили котва извън протока. При нападенията в неделя са били повредени три танкера, а един моряк е загинал.



Междувременно фючърсите на природния газ на водещия европейски хъб Ти Ти Еф (TTF) в Нидерландия отбелязаха рязък скок в днешната търговия, показва справка на БТА. Поскъпването също се дължи на повишаващата се активност на бойните действия в Близкия изток, предава Ройтерс.



Към 09:56 ч. българско време априлските фючърси на борсата се търгуват на нива от 39,01 евро за мегаватчас. Това представлява увеличение от 22,06 на сто спрямо предходната сесия.



Цените на златото също отбелязаха значителен ръст в днешната търговия, подтикнати от засиленото търсене на активи убежища, след като ударите на САЩ и Израел срещу Иран доведоха до смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей. Ескалацията на геополитическото напрежение задълбочи несигурността в глобалната икономика, предава Ройтерс.



Към 06:32 ч. по Гринуич (08:32 ч. българско време) цената на спот златото се повиши с 1,88 на сто до 5376,44 долара за тройунция, след като по-рано по време на сесията достигна най-високото си равнище от повече от четири седмици с ръст от 2 на сто.



Кайл Рода, старши пазарен анализатор в "Кепитъл.ком" (Capital.com), посочи, че за разлика от предишни ескалации, в настоящия конфликт има силни стимули и за двете страни да продължат с ответните действия. Това създава риск от хаотична и волатилна среда, която ще подкрепя цената на златото в дългосрочен план.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...