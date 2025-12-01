Банка ДСК удължава Черния петък до януари

партньорска публикация
01 December 2025
Банка ДСК удължава Черния петък до януари
Източник: Банка ДСК
Банка ДСК удължава до януари изгодните условия за стокови кредити с 0% лихва. Клиентите могат да се възползват от финансиране без никакво оскъпяване – без лихва и без такси – както онлайн, така и на място в магазините партньори на финансовата институция. Преференциалните условия са валидни през периода от 13.11.2025 г. до 08.01.2026 г. , като сроковете са различни за всеки търговец.

Тази година Банка ДСК отчете ръст спрямо 2024 г. от над 30% в сумата на предоставените стокови кредити по време на първия уикенд на кампанията „Черен петък“.  

Над 70% от финансиранията на покупки са реализирани само в рамките на първите четири дни на кампанията. Засиленото търсене се дължи и на изгодните оферти, показва анализ на банката.

Предоставените стокови кредити в деня на Черния петък са били над три пъти повече спрямо реализираните в обикновен ден.

Най- търсените стоки през 2025 г. са в категориите: бяла и черна техника, мобилни телефони и компютри. Тези продукти формират над 70% от покупките на Черния петък, а изразените продуктови предпочитания се очертават като устойчива тенденция през последните години.

Средният размер на отпуснатите стокови кредити през уикенда на Черния петък варира между 1000 и 1500 лева, kaто бележи ръст спрямо миналата година.

Продължава да се увеличава делът на онлайн финансиранията за покупка на продукти,  като над 15% от всички сделки са реализирани през онлайн каналите на Банка ДСК.

Освен от отстъпки от цените на стоките и финансиране с 0% оскъпяване, потребителите могат да се възползват от застраховка от Банка ДСК, която ги защитава при неблагоприятни събития в бъдеще – допълнителна гаранция за сигурност.

В периода на Черния петък и предстоящите Коледни празници Банка ДСК е приоритетен партньор на водещи търговски вериги, сред които Технополис, Техномаркет, iStyle, Samsung и други.

Подробна информация за обектите, условията и начините за кандидатстване – както онлайн, така и офлайн – е достъпна на сайта на Банка ДСК: www.dskbank.bg
