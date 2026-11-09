Прегръдка, която пътува

С рисунките си печели международно признание и подава ръка на болни деца

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 09 November 2026 13:12 >
Прегръдка, която пътува

НА ОСЕМ години Миа Нинова вече има рисунка, която пътува по света, за да срещне други деца — в клиники и болнични отделения. „В прегръдката на педиатъра“ е част от международна изложба в подкрепа на психичното здраве на болни деца. Преди това творбата печели златен трофей и златен медал от международния конкурс „Здраве 2024“ в Иран, където Миа е сред тримата отличени участници във възрастовата група от 3 до 6 години.

Наградата и пътуващата изложба разказват две страни на една история. Едната е за таланта, забелязан от международното жури. Другата — за възможността нарисуваното от едно дете да стане жест на подкрепа към друго.

Миа започва да рисува на четири години в плевенската арт школа „Колорит“ с ръководител Майя Ананиева. За половината си досегашен живот е открила много теми, които да превърне в образи — танца, природата, българското културно наследство, грижата за човека. Любопитството ѝ към света намира израз в ярки цветове и рисунки, които разказват истории.

Тези истории са забелязани сред хиляди други. Нейната „Балерина“ получава почетна награда от Международната детска изложба за изящни изкуства „Лидице“ в Чехия сред 16 416 творби от 83 държави. Година по-късно „Керванът“ ѝ носи и медала „Розата на Лидице“. Зад двете отличия стои способността на едно съвсем малко момиче да създаде образ, който привлича вниманието в огромното многообразие от детски представи за света.

Миа представя пред чуждата публика и частица от своята страна. Нейни творби, посветени на българските съкровища, история и културно наследство, печелят Гран при на Международния фестивал „Българска душа на Святата земя“ в Израел. Рисунките ѝ достигат и до Португалия, където тази година получава сребърно отличие от конкурса „Евора“ и място в международната изложба.

Пред Миа има още много за учене, откриване и рисуване. Но една нейна прегръдка вече е тръгнала към света. Хубаво е да завършим поредицата си с това — с талант, който още в началото на своя път има какво да даде на другите.

МИА НИНОВА Е НАЙ-МАЛКАТА УЧАСТНИЧКА В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „ХОРА НА БЪДЕЩЕТО“ НА СПИСАНИЕ BGLOBAL. С РАЗКАЗА ЗА НЕЯ ПРИКЛЮЧВАМЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА НОМИНИРАНИТЕ В КОНКУРСА. УТРЕ, 10 НОЕМВРИ, Е ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ЦЕРЕМОНИЯ.
НомиинраниМиа Нинова
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