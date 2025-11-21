Банка ДСК е най-добра банка за валутни операции в България за 2026 според Global Finance

Международното издание Global Finance отличи Банка ДСК като най-добрия доставчик на услуги, свързани с валутни операции в България за 2026 г. Класацията се провежда за 26-а поредна година и е сред най-авторитетните в сектора.



В оценяването участват индустриални анализатори, корпоративни директори и технологични експерти. Критериите включват обем на транзакциите, пазарен дял, глобално покритие, качество на клиентското обслужване, конкурентно ценообразуване и внедряване на иновативни технологии.



„Радостни сме, че авторитетно издание като Global Finance отличи Банка ДСК като лидер във валутната търговия и търговията с валутни продукти на българския финансов пазар. С фокус върху иновациите, развиваме електронната валутна търговия, като атрактивна услуга за нашите клиенти. Нашата цел е да бъдем модерен и надежден партньор, и това признание ни дава увереност, че се движим в правилната посока.“, коментира Светослав Велинов, управляващ директор на пазар „Спестовни и инвестиционни продукти“ и пазар „Глобални пазари“ в Банка ДСК.



От изданието подчертават, че валутният обмен все по-често се разглежда като ключов стратегически бизнес както за банките, така и за корпоративните клиенти, особено в динамична среда, повлияна от геополитически фактори и промени в лихвените нива. „Наградите Best FX Banks отличават институции, които продължават да бъдат лидери и да въвеждат иновации в конкурентна и бързо променяща се пазарна среда“, посочват от Global Finance.



Победител в същата категория за региона на Централна и Източна Европа е ОТП Груп, част от която е и Банка ДСК.

