Онлайн продажби за над 530 млн. лева се очакват този ноември в рамките на Черния петък

Източник: vecteezy
По данни на Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) само за периода 14-16 ноември онлайн продажбите са над 340 млн. лева, като до края на ноември прогнозните данни сочат реализация на онлайн продажби на стойност над 530 млн. лева. Това съобщи председателят на Асоциацията Жанет Найденова в интервю за БТА по повод днешния Черен петък (Black Friday - денят след Деня на благодарността в САЩ - бел. ред.) и пазаруването в този период. По думите й през последните години кампанията се наложи на българския онлайн пазар като най-голямата за годината с най-големите отстъпки и продължава да се асоциира основно с онлайн покупки.

Тенденция тази година e, че над 50 процента от направените поръчки в цялата страна са доставени до автоматични шкафчета, което според асоциацията показва предпочитанието на клиентите към бързо, удобно и безконтактно получаване на пратки в удобно за тях време. 

Жанет Найденова съобщи, че браншови организации предлагат спешно въвеждане на национално ниво на такса за обработка, приложима за пратки с произход извън Европейския съюз, за да се избегне освобождаване от данъци за пратки под 150 евро. Въвеждането на такса за обработка е справедлива, ефективна и необходима мярка в контекста на последните развития, допринасяща за защитата на местния бизнес и за увеличаване на бюджетните приходи. Тази такса на база прогнозните данни за 2025 г. от над 30 млн. доставени пратки в България до крайни потребители от платформи от Азия, би генерирала над 150 млн. евро в бюджет 2026, посочи тя.
онлайн пазаруванеЧерен петък
