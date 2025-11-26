Дефицитът на знания и умения спъва дигитализацията в малките и средни фирми

19% от българските МСП нямат намерение да използват изкуствен интелект в работните си процеси

Много компании са мотивирани да използват дигитални и AI инструменти, но това, което ги спира, не е липсата на желание, а несигурност. Това показва нов доклад, който обхваща България и редица европейски пазари и анализира дигиталната зрялост на малките предприятия. Проучването обхваща над 8200 респонденти от 32 европейски държави, кято дава широк поглед върху дигиталната зрялост на континента. Проучването е проведено от team.blue, водещ доставчик на дигитални решения в Европа. Повечето анкетирани са малки или микро предприятия – около 53 % са самостоятелно заети, а още 31 % работят в екипи от 2 до 9 души. Включени са и средни и големи организации, което позволява да се проследи как степента на дигитализация се променя според мащаба на бизнеса.



Резултатите показват, че 30% от малките предприятия не знаят кои дигитални инструменти да използват, 26% споделят, че им липсват дигитални умения или увереност, а 20% посочват липсата на време и ресурси като основна бариера.



Повече от една четвърт от респондентите казват, че им липсват умения или знания, за да започнат. При компаниите с по-дълга история разликата е още по-изразена – нежеланието да внедрят AI надхвърля 60% сред дружествата с над 10 годишна дейност. Докладът показва, че малките бизнеси в Европа са претоварени от огромния обем дигитални възможности и решения. Мнозина споделят, че дигиталните технологии изглеждат сложни и времеемки, като един на всеки пет посочва липсата на време или ресурси като пречка. Средно малките бизнеси оценяват увереността си в избора и използването на дигитални инструменти с едва 6 от 10.



Подобно на европейските малки предприятия, в България 25 % от анкетираните фирми признават, че не са сигурни какви дигитални инструменти да използват. Дефицитът на знания и умения също е водеща тема, но при българските респонденти този дял е 18 %. Ограничените ресурси също са изведени като фактор за българските компании – с 20 % спрямо 20 % за Европа. Увереността при избора на дигитални инструменти остава умерена и у нас, близка до общоевропейската оценка.



AI набира популярност – близо един на всеки пет бизнеса го използва активно, а една трета експериментира с него. Въпреки това една четвърт от компаниите, участвали в проучването заявяват, че нямат намерение да използват AI. Тази нагласа е особено изразена сред по-дълго опериращите и утвърдени компании (60%). Недоверието остава ключова пречка - почти половината участници имат по-малко доверие в AI решения в сравнение с работа, извършена от реален човек. Причините за това са опасения за сигурността на данните, достоверността на информацията и запазването на стила на бранда.



Макар над половината да вярват, че AI ще ги направи по-конкурентоспособни, повече от 22% споделят, че все още не знаят достатъчно, за да използват уверено подобни инструменти.



У нас 19 % от компаниите използват AI широко, 23% – в ограничен обем; 21% планират въвеждането му, докато 19% нямат намерение да адаптират тези технологии в работните си процеси. Това резонира с европейската картина, където около 20 % ползват AI широко, една трета експериментират с приложението на AI, а една четвърт все още не планират внедряване в работните процеси.

