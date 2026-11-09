GATE предлага нов подход към регулирането на изкуствения интелект

Тестове в контролирана среда да показват как работят новите технологии и какви правила са необходими за тях

БЪЛГАРИЯ да създаде законова възможност за изпитване на иновации за ограничен срок и при ясно определени условия. Това предлагат Иво Емануилов, ръководител на Лабораторията за експериментална регулация в Институт GATE, и Катерина Йорданова, юрист и изследовател в института. Основните им препоръки бяха представени пред парламентарната Комисия по иновации и дигитална трансформация.



Идеята е компаниите да могат да тестват нови продукти и услуги при гаранции за личните данни, правата, здравето и живота на хората. Резултатите ще помагат и на институциите да преценят какви правила са необходими въз основа на практически опит.



Авторите подчертават, че българското законодателство трябва да следва европейския Акт за изкуствения интелект, без да дублира изискванията му или да въвежда различни стандарти. Те препоръчват също по-добра техническа подготовка на институциите и подкрепа за малките и средните компании, които разработват иновации.



В GATE вече работи първата в България Лаборатория за експериментална регулация. Тя позволява на компании и научни организации да изпитват решенията си в контролирана среда и да получават експертна помощ по правни и етични въпроси.



Изследване на Иво Емануилов има принос и към европейския дебат за изкуствения интелект и авторското право. Генералният адвокат на Съда на ЕС Мачей Шпунар го цитира в заключението си по първото дело пред съда, свързано с генеративен изкуствен интелект. Спорът е между унгарския онлайн издател Like Company и Google за използването на журналистически статии от чатбота Gemini без разрешение.



Отговорното развитие на изкуствения интелект ще бъде сред темите на международния форум UpToGATE 2026: Powered by Data, който GATE организира на 17 ноември в София с участието на учени, компании и институции.



Иво Емануилов е номиниран за Човек на бъдещето в националния конкурс „Хора на бъдещето“ на списание BGLOBAL.



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