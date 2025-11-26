Институт GATE и Токийският университет подписаха споразумение за сътрудничество в навечерието на международния форум UpToGATE 2025

Зам. министърът на образованието акад. Николай Витанов, кметът на София Васил Терзиев и Йорданка Чобанова от ЕК ще открият форума на 27 ноември

Източник: GATE

Ден преди старта на международния форум UpToGATE 2025: New Horizons институт GATE към СУ „Св. Климент Охридски“ подписа Меморандум за сътрудничество (MoU) с Института за инфраструктурни приложения на повсеместните изчисления (Institute of Infrastructure Application of Ubiquitous Computing, Interfaculty Initiative in Information Studies) към Токийския университет – една от най-престижните изследователски институции в света. На събитието присъстваха зам. ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Ренета Божанкова, н. пр. Мариета Арабаджиева - посланик на България в Япония, представители на Японското посолство у нас.



Споразумението отваря нови възможности за съвместни проекти в областта на изкуствения интелект, големите данни, умните градове и пространствата от данни, ще ускори научния обмен и ще подпомогне разработването на иновативни решения с реален ефект върху обществото. То е още една стъпка към изпълнението на целите, заложени в Съвместната декларация за стратегическо партньорство между България и Япония, подписана през май 2025 г. в Токио, и естествено продължение на мисията на институт GATE да изгражда глобални връзки в науката и иновациите.



Двете институции ще развиват сътрудничеството помежду си чрез съвместни публикации, обучения, семинари и образователни програми. Част от ангажимента е и активно сътрудничество в привличането на външни ресурси и трансфер на знания и технологии. Дейностите ще координират проф. Силвия Илиева (GATE) и проф. Нобору Кошизука (Токийски университет) – ясен знак за стратегическия приоритет, който ръководствата на двата института отдават на партньорството.



Подписването на меморандума в навечерието на UpToGATE 2025: New Horizons има и символичен характер. То бележи откриването на нов хоризонт в международното развитие на GATE. Докато форумът се подготвя да събере водещи изследователи, политици, компании и иноватори от цял свят, това партньорство с Токийския университет изпраща силно послание за растящата глобална роля на GATE и стремежа му да свързва Европа и Азия в развитието на AI, данните и цифровата трансформация.



Проф. Нобору Кошизука - един от най-изтъкнатите японски учени в областта на Интернет на нещата (IoT), изкуствения интелект (AI), отворените данни и умните градове (Smart Cities) ще бъде и ключов лектор във форума “Up To GATE 2025: New Horizons“, който институт GATE организира на 27 ноември 2025 г. Световнопризнатият учен ще демонстрира как изкуственият интелект и анализът на данни могат да трансформират градската среда. Той ще разгледа създаването на интелигентни и устойчиви градове, където технологиите подпомагат хармоничното взаимодействие между хората, инфраструктурата и околната среда, създавайки нов тип екологична интелигентност.

